كشفت دراسة حديثة، عن أن الأرض «تتجاوز المساحة الآمنة للبشر وفق 6 من 9 معايير مهمة بالنسبة لصحتهم»، كما أن اثنين من العناصر الثلاثة المتبقية «تسير في الاتجاه الخطأ». وذكرت مجموعة من العلماء الدوليين في دورية «ساينس أدفانسس»، أن مناخ الأرض والتنوع الحيوي والبر والمياه العذبة وتلوث المغذيات ومواد كيميائية «حديثة» (مكونات من صنع الإنسان مثل الجزيئات البلاستيكية الصغيرة والمخلفات النووية)، كلها خرجت عن السيطرة.



وفي عام 2009 وضع باحثو الدراسة 9 فئات قياسية متنوعة ومختلفة، واستخدموا قياسات علمية للحكم على صحة الأرض ككل.



وقال يوهان روكستروم مدير معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ في ألمانيا أحد المشاركين بالدراسة: «نحن في حال شديد السوء. يظهر في هذا التحليل أن الكوكب يفقد المرونة»، مشيرا إلى أن «هذه القياسات تحدد مصير الكوكب».