الدوحة- فريد عبدالباقي



تصدر إعلان النادي العربي القطري التعاقد رسميا مع النجم الإيطالي ماركو فيراتي (30 عاما) قادما من باريس سان جرمان الفرنسي لمدة 3 مواسم مقابل 50 مليون يورو عناوين الصحف والمواقع الرياضية العالمية، حيث نشر النجم الأرجنتيني ولاعب نادي إنتر ميامي الأميركي ليونيل ميسي عبر «إنستغرام»، صورة تجمعه بفيراتي من كواليس مباراة منتخبي الأرجنتين وإيطاليا وكتب: «أتمنى لك التوفيق في خطوتك الجديدة، فأنت تعلم أنني أتمنى لك الأفضل دائما».



بينما وجه مهاجم باريس سان جرمان كيليان مبابي، رسالة إلى زميله السابق عبر نشره لصورة تجمعه مع فيراتي وكتب: «لاعب وشخص استثنائي إن شرف التواجد بجانبك طوال هذه السنوات بمنزلة متعة هائلة». وأضاف: «وقتك هنا لن ينسى أبدا ولن يتم التقليل منه أنت أحد أفضل اللاعبين الذين شاهدتهم.. شكرا لك يا صديقي، سأفتقدك كثيرا».



وعلى صعيد متصل، غادر فيراتي الدوحة عائدا إلى باريس لإنهاء بعض متعلقاته الشخصية، قبل الاستقرار في الدوحة، حيث من المتوقع أن ينخرط في تدريبات العربي اعتبارا من الغد، استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام الريان في قمة الجولة الرابعة من الدوري القطري على ستاد أحمد بن علي مساء 23 الجاري، ليكون الديربي القطري هو الظهور الأول له بقميص النادي العربي الذي يحمل رقم 7.



ومن ناحية أخرى، قررت إدارة نادي المرخية إقالة مدربه الإنجليزي انتوني باتريك هيدسون، بالرغم من استمرار تعاقده حتى صيف 2025، وذلك عقب تدهور نتائج الفريق واحتلاله المركز الـ 12 والأخير في الدوري القطري بلا رصيد من النقاط بعد مرور 3 جولات.