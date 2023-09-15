بيروت - أحمد منصور



أشار النائب فيصل كرامي الى «اننا أمام أزمات عديدة ومعقدة، أوصلت قائد الجيش العماد جوزاف عون الى مرحلة القول اننا أمام أزمة وجودية، وحينما يتكلم قائد الجيش عن أزمة وجودية هذا يعني اننا نتعدى الخط الأحمر، وكلنا نشاهد ونعيش الوضع الاقتصادي المذري المتروك بلا علاج لأسباب عديدة، ونرى المعارك القائمة اليوم على الأرض اللبنانية بين الإخوة الفلسطينيين».



وقال كرامي في لقاء في منطقة كفرقاهل في شمال لبنان: «هناك حرب على الأراضي اللبنانية، ومع الأسف الشديد تراق الدماء يوميا وتقطع الطرقات، والكل ينفض يده ويقول «ما طالع بإيدنا شي»، ونحن نقول ان كل سلاح وكل رصاصة تطلق بغير هدفها الطبيعي، أي العدو الإسرائيلي، هو سلاح غير شرعي وهو سلاح خائن للقضية الفلسطينية»، والمطلوب اليوم إنهاء هذه الحالة بأسرع وقت ممكن ولا يجوز الاستمرار بهذا الأمر لأن تطوره قد يؤدي إلى أمور تبدأ بعين الحلوة ولا نعرف أين تنتهي، ولبنان صراحة لا ينقصه المزيد من الأزمات بالإضافة الى الأزمة السورية التي يعاني لبنان من تداعياتها منذ العام 2011 وهناك هجرة يومية بين 8 آلاف و10آلاف شخص هذا مزيد من العبء على الاقتصاد اللبناني».



وأكد كرامي ان السبيل الوحيد للحل في لبنان هو الحوار، وأول اقتراع لي في مجلس النواب كتبت كلمة التوافق لأن لبنان بتركيبته والموزاييك الموجود فيه لا يمكن الوصول إلى نتيجة الا عن طريق الحوار، ولكن الحوار يجب ألا يكون مشروطا، ويجب أن يكون بانفتاح، يكون على بند وحيد وهو انتخاب رئيس الجمهورية بعد معاناة ودول تدخلت ومبادرات رئاسية وغير رئاسية، الكل توصل إلى هذه النتيجة بأنه لا مهرب من الحوار ومن ثم الذهاب إلى مجلس النواب ونبقى في مجلس النواب الى حين انتخاب رئيس جمهورية ونحن نؤيد هذه الفكرة».