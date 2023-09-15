







عبدالهادي العجمي



علمت «الأنباء»، أن مجلس الوزراء اعتمد قرار مجلس الدفاع الأعلى بشأن مكافأة نهاية الخدمة للضباط. وقالت مصادر عسكرية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، إن المكافأة هي رواتب سنة كاملة للضباط ممن انتهت خدماتهم خلال الفترة من 1 يناير 2015 حتى 31 مارس 2021. ولفتت المصادر إلى أن القرار يشمل جميع الضباط في الجهات الأربع «الجيش والشرطة والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام». وأوضحت المصادر أن جميع ما يستحقه الضباط المتقاعدون خلال تلك الفترة رواتب سنتين إضافة إلى رصيد الإجازات أسوة بزملائهم الضباط المتقاعدين الذين استفادوا من ميزة التقاعد المنتهية في 31 ديسمبر 2014. وردا على استفسار «الأنباء» حول صرف المعاشات الاستثنائية» 500 دينار، 750 دينارا»، قالت المصادر إن القرار واضح، فقط إضافة رواتب سنة لتصبح سنتين دون معاش استثنائي.