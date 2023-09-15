منصور السلطان



علمت «الأنباء» من مصدر، أن منتسبي قطاع الأمن العام من ضباط وعسكريين ومهنيين ومدنيين سيطبق عليهم نظام البصمة في الحضور والانصراف ابتداء من أواخر الشهر الجاري أو أواخر شهر أكتوبر.

وأكد المصدر أن نظام البصمة لليد والوجه، الذي تم حاليا تركيب الأجهزة الخاصة به بالتنسيق مع الإدارة العامة لنظم المعلومات، سيضمن حق كل شخص في آلية الحضور والانصراف وإعطاء بدل الحجز للمستحق دون غيره.

وأوضح المصدر أن البصمة التي ستطبق للمدنيين من منتسبي قطاع الأمن العام، مربوطة مع النظام العام في ديوان الخدمة المدنية، لذلك سيتم العمل به بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، الذي سيكون المسؤول المباشر في عمليات خصم الأيام التي لا يداوم الموظف بها، فيما سيتم العمل والتنسيق مع الإدارة العامة لنظم المعلومات بالخصم في حال عدم دوام الضابط أو العسكري أو المهني أو التزامه بالعمل في حال الحجز الجزئي أو الكلي.

وبين المصدر أنه خلال شهر أكتوبر المقبل سيبدأ العمل بدفتر أحوال إلكتروني بدلا من الورقي حتى لا يتم التلاعب بعملية الانصراف والحضور والخروج بدورية.

وفي السياق نفسه، أصدر الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالله الرجيب قرارا بإلغاء بدل الحجز للعسكريين الذين يعملون إداريا في مديريات الأمن والقيادات، بالإضافة إلى ترتيب العمل في نظام الحجز للعاملين ميدانيا، بحيث يعطى بدل حجز للذي يعمل 12 ساعة فقط.