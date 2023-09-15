تحاول جزيرة لامبيدوسا الإيطالية الصغيرة التعامل مع تدفق المهاجرين من شمال أفريقيا بعد أن استقبلت أكثر من سبعة آلاف شخص، أي ما يعادل إجمالي عدد السكان المحليين.



وكان مركز الاستقبال الذي تم بناؤه لإيواء أقل من 400 شخص، مكتظا برجال ونساء وأطفال اضطروا للنوم في الخارج على أسرة بلاستيكية وكثيرون استخدموا بطانيات طوارئ.



ودفعت احوال الطقس المواتية المرشحين للهجرة إلى الابحار في الأيام الأخيرة، فقد وصل أكثر من خمسة آلاف شخص إلى السواحل الإيطالية الثلاثاء حصريا الى لامبيدوسا، وحوالى ثلاثة آلاف الأربعاء وفقا لوزارة الداخلية.



وبحسب ماتيو فيلا من معهد الدراسات السياسية الدولية، فإن عدد الوافدين خلال 48 ساعة هو «رقم قياسي مطلق».



وأعلن رئيس الصليب الأحمر الإيطالي روزاريو فالاسترو في بيان ان الصليب الأحمر الذي يدير مركز الاستقبال في لامبيدوسا «يفعل المستحيل وأكثر من المستحيل».



وأعلنت المنطقة حال الطوارئ المحلية وحصل توتر الأربعاء أثناء توزيع المواد الغذائية من قبل الصليب الأحمر.



وتقع لامبيدوسا على بعد أقل من 150 كيلومترا من السواحل التونسية، وهي إحدى المحطات الأولى للمهاجرين الذين يعبرون المتوسط.



وتوجه عدد من المهاجرين الشباب إلى وسط مدينة لامبيدوسا التاريخي، حيث شاهد مصور «فرانس برس» بعضهم يتناول المثلجات.



وأكد عدد من المهاجرين أنهم يشعرون بالجوع وقال آخرون إنهم لا يملكون المال، لذا رفضت بعض المطاعم استقبالهم.



لكن مطاعم أخرى قدمت لهم الطعام مجانا كما دفع سكان وسياح ثمن وجبات المهاجرين.



ويقوم خفر السواحل بانتشال معظم المهاجرين في البحر من على متن قوارب وينقلونهم إلى ميناء لامبيدوسا.



لكن كثيرين لا ينجون من الرحلة، ووفقا لوكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة توفي أكثر من 2000 شخص هذا العام أثناء العبور من شمال إفريقيا الى إيطاليا ومالطا.



وآخر ضحية رضيع في شهره الخامس سقط في الماء الأربعاء أثناء نقل مجموعة مهاجرين إلى الشاطئ.



ومنذ سنوات يواجه مركز استقبال المهاجرين في لامبيدوسا صعوبة في استيعاب عدد الوافدين مع إبلاغ المنظمات الإنسانية عن نقص في المياه والغذاء والرعاية الطبية.



وخصصت الحكومة الإيطالية مؤخرا 45 مليون يورو للامبيدوسا لمساعدة الجزيرة على التعامل بشكل افضل مع وضع المهاجرين.



لكن رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني التي انتخبت قبل عام بعد ان قطعت وعودا بوضع حد للهجرة الجماعية، تطلب مساعدة الاتحاد الأوروبي.



وأكدت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية ان بروكسل «على اتصال وثيق» مع روما حول هذا الوضع، موضحة ان إيطاليا تلقت 14 مليون يورو من الأموال الأوروبية لمواجهة هذا الوضع.



من جهته، أعلن نائب رئيسة الوزراء الإيطالية ماتيو سالفيني زعيم حرب الرابطة (المعادي للهجرة) انه يرى في تدفق المهاجرين بهذه الاعداد الضخمة «اعلان حرب» على إيطاليا.