هالة عمران

أعلن وزير التعليم العالي إتاحة الفرصة أمام الطلاب المتفوقين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية بمحافظات الصعيد، للدراسة بأفرع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار مبادرة «100 حلم للمستقبل.. التعليم بالعاصمة الإدارية»، تقرر مد فترة التقديم لمبادرة «100 حلم للمستقبل.. التعليم بالعاصمة الإدارية»، حتى يوم الخميس القادم الموافق 21 سبتمبر لإعطاء الطلاب فرصة إضافية للتمكن من التقديم للمنحة، والتي تتيح للطلاب المتفوقين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية بمحافظات الصعيد، فرصة الحصول على منحة للدراسة بفروع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.