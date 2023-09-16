تستقبل جامعة الكويت غداً الأحد ما يقارب 43500 طالب وطالبة مع بداية انطلاق العام الجامعي الجديد 2024/2023، ويبلغ عدد الطلبة المستجدين 7533 طالبا وطالبة، موزعين على 15 كلية في مختلف التخصصات الأدبية والعلمية، حيث تم استكمال جداول الطلبة وعملية السحب والإضافة يوم الخميس الماضي.



وفي هذا الصدد، هيأت جامعة الكويت طاقاتها الإدارية والأكاديمية والفنية كافة عبر الإدارات والكليات ومراكز العمل بالجامعة لاستقبال الطلبة المستجدين والمستمرين، ولم تدخر جهدا في توفير المناخ الدراسي الملائم لطلبتها، وبذلت جهودا كبيرة لتأمين الخدمات المساندة منها تجهيز المباني والمختبرات والقاعات الدراسية والمواقف داخل الجامعة.



وبهذه المناسبة، تقدم مدير جامعة الكويت بالإنابة الأستاذ الدكتور فايز الظفيري بالتهنئة إلى الأسرة الجامعية كافة من أعضاء الهيئة الأكاديمية والهيئة الأكاديمية المساندة والطلبة والهيئة الإدارية ولجميع منتسبي الجامعة بمناسبة بدء العام الجامعي الجديد، متمنيا أن يكون عاما مميزا حافلا بالإنجازات على المستوى التعليمي والأكاديمي والطلابي.



وأعرب عن سعادته بأن يكون أول المهنئين بمناسبة استقبال العام الدراسي الجديد 2023-2024، مرحبا بأبنائه الطلاب والطالبات في جامعتهم التي تفخر بانتمائهم إليها، ودعاهم إلى الجد والاجتهاد والمثابرة منذ أول يوم من العام الدراسي بوصفهم أغلى استثمار للوطن وبهم تكون نهضته وتقدمه، مؤكدا أن جامعة الكويت تعول عليهم بأن يكونوا خير من يعبر عن رسالتها وأهدافها بطموحهم وتميزهم في الدراسة.



وأكد الظفيري أن جامعة الكويت على امتداد مسيرتها واستمرارا لنهجها في حمل رسالة العلم والتعليم حريصة على توفير المناخ التعليمي الملائم لتنمية قدراتهم وتزويدهم بأدوات العلم والمعرفة، ليكونوا قادرين على مواكبة تطورات العصر ومواجهة تحدياته ليقينها بأنهم الدعامة الأولى للمجتمع، والركيزة التي من شأنها إحداث التأثير في المجتمع وتلبية احتياجاته في عدة مجالات تمثل أولوية وطنية.

وفي الختام، تمنى الظفيري للجميع التوفيق والنجاح، وأن يحققوا ما يطمحون إليه، داعيا الله - عز وجل - أن يسدد خطاهم لما فيه خير هذا البلد.