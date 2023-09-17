حقق منتخبنا الوطني للعبة الكريكيت فوزا على نظيره السعودي بنتيجة 143 ركضة مقابل 142 في بطولة الخليج الأولى للعبة المقامة في الدوحة.



وقال مدير الفريق محمود عبدالله في تصريح إن المنتخب استطاع أن يحقق الفوز على نظيره السعودي بعد تقديمه مجهودا كبيرا في شوطي المباراة ليخرج فائزا بمجموع الركضات، مشيرا إلى أن الفائز بالمباراة يحرز نقطتين وإذا تعادل يحرز نقطة واحدة.



وبين أن البطولة تقام بنظام الدوري وتجميع النقاط والفريقان اللذان يجمعان أكثر عدد من النقاط يصلان إلى الدور النهائي ليتحدد بعد ذلك بطل البطولة.



وأعرب مدير الفريق عن رضاه لمستوى اللاعبين، متمنيا أن يواصل الفريق تقديم مستوى متميز ليستطيع أن يصل إلى النهائي وإحراز البطولة الخليجية الأولى للكريكت.