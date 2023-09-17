أشاد النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجمباز ورئيس الاتحاد القطري علي الهتمي بالمستوى المتطور الذي وصلت إليه رياضة الجمباز في الكويت والنتائج التي تحققت بعد فترة غياب طويلة عن المشاركات، وقال الهتمي خلال متابعته جزءا من تدريبات المنتخب الوطني للجمباز الفني لفئتي الناشئين والأشبال في صالة الاتحاد القطري في الدوحة إنه سعيد بعودة الجمباز الكويتي إلى الواجهة مجددا، مضيفا أنه لمس حرصا من مسؤولي الاتحاد على إحياء هذه الرياضة التي كانت تتميز بها الكويت على المستوى العربي.



وتابع الهتمي: «مستوى الناشئين والأشبال يثلج الصدر وأتمنى أن يواصل الاتحاد الكويتي هذا الجهد وأن يستمر في هذا العطاء حتى تحقق رياضة الجمباز الكويتية ما تصبو إليه»، كما امتدح الهتمي مستوى الجمباز الإيقاعي للفتيات، وقال إن الكويت تشهد تطورا ملحوظا على مستوى هذا النوع من الجمباز، في ظل الإقبال الواسع على ممارسة هذه اللعبة وكذلك الاهتمام الكبير من قبل أولياء الأمور.



وعن انتشار رياضة الباركور قال الهتمي إن الاتحاد الدولي يشرف على 7 أنواع أو فروع من الجمباز، ولعل أحدثها الباركور التي وصفها باللعبة الجاذبة والأحدث على مستوى الجمباز والأسهل في عملية التسويق.