القاهرة - ناهد إمام



قال النائب السابق هشام الشطوري، رئيس الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة سوهاج، وعضو لجنة الإسكان السابق بمجلس النواب، إن قطاع المقاولات في السوق المصري، يمثل مجالا خصبا وجاذبا للاستثمارات المحلية والمغتربين في الخارج، في ظل إقامة المشروعات التنموية المختلفة. وأكد أن الاستثمار في سوهاج والصعيد بصورة عامة يتمتع برخص تكاليفه سواء من حيث ثمن الأرض المنخفض جدا، والأيدي العمالة الماهرة قليلة التكاليف، إلى جانب المناطق السكنية وجميعها تمثل جذبا للاستثمارات في الصعيد.



وأشار النائب الشطوري، في لقاء مع «الأنباء»، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة في محافظات الصعيد، جعلت هناك مشروعات استثمارية متعددة في مختلف القطاعات منها بناء المدارس في المراحل التعليمية المختلفة.



وأوضح أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرا لمحافظة سوهاج الجديدة، أدى إلى تنشيط الاستثمار العقاري فيها، إلى جانب الترويج للمناطق الصناعية الأربع وهي المنطقة الصناعية بحي الكوثر والمنطقة الصناعية بالأحايوة والمنطقة الصناعية بغرب طهطا والمنطقة الصناعية بغرب جرجا، وهي احدث المناطق الصناعية الجديدة ومساحتها تبلغ 1089 فدانا وتستهدف الأعمال تنفيذ البنية التحتية للمنطقة القائمة بمساحة 337 فدانا. وأوضح هشام الشطوري أن مبادرة حياة كريمة، اهتمت بتطوير كل شيء وفي مقدمتها تطوير المناطق الصناعية القائمة، من اجل خلق فرص استثمارية وتوفير فرص عمل للجميع بالإضافة إلى خلق مجتمعات عمرانية جديدة بالقرب من المناطق الصناعية.



وأضاف الشطوري أن الاستثمار في استصلاح الأراضي يعد قطاعا نشطا في سوهاج وجاذبا أيضا للمصريين في الخارج، حيث شهدت المحافظة في الآونة الأخيرة نشاطا مكثفا لاستصلاح المناطق الصحراوية لعدد من الوديان الجافة التي تتجه ناحية نهر النيل وتبلغ مساحة أحواض الصرف لهذه الوديان حوالي 175821 فدانا «740 كم2» وبلغ إجمالي ما تم استصلاحه حوالي 70028 فدانا «295 كم2» وتمثل المنطقة الباقية مساحة تقدر بحوالي 43420 فدانا يمكن استزراعها.



وبسؤاله حول قانون التعامل والتصالح مع مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، أكد النائب السابق بمجلس النواب، أن تطبيقه ساهم بصورة كبيرة وإيجابية في الحد من انتشار العشوائيات.