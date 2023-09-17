أكدت الفنانة صفاء سلطان مرورها بأزمة صحية حادة شارفت على الموت بسببها، لكنها لم تكشف عن تفاصيلها، وقالت في منشور عبر حسابها في موقع «فيسبوك»: «شكرا لكل حدا دعالي واتطمن عني أنا الحمد لله صرت بخير بفضل الله ورضا الوالدين ووقفة بنتي وأهلي وأصدقائي جنبي ودكاترتي (أطبائي)، ودعاكن اللي رح إرجع أقوى بإذن الله».



ووصفت ما حدث معها بالقول: «إذا رب العالمين أحب عبدا ابتلاه، وأنا راضية، وألف حمد وشكر على كل عمر جديد يكتبه لي رب العالمين حتى أضل بينكم، بحبكم كثيرا».



وكانت صفاء سلطان قد طلبت من متابعيها وجمهورها في وقت سابق عبر منصات التواصل الاجتماعي الدعاء لها بالشفاء دون الإفصاح عن تفاصيل.