يعقوب العوضي



أنهى وفد حكام كرة اليد المعسكر التدريبي الخارجي الذي أقيم في كرواتيا وسلوفينيا بنجاح، حيث أدار الحكام ما يقارب 77 مباراة ودية ورسمية، كما أدارت الأطقم التحكيمية مباريات منتخبنا الوطني الودية مع كوسوفو في رحلة إعداد الأزرق للاستحقاقات الخارجية المقبلة.



وفي هذا السياق، أكد عضو لجنة الحكام عبدالله الحداد، أن المعسكر التدريبي أتى بثماره، حيث إن الهدف الأساسي إعداد جيل جديد من الحكام لإدارة المباريات المختلفة محليا ودوليا، وتأتي هذه الخطوة من اتحاد اليد في سبيل تطوير اللعبة بمختلف المجالات وخاصة في المجال التحكيمي.



وأضاف أن المعسكر لم يقتصر على المباريات الودية، بل خضع الحكام لجلسات تطويرية نظرية ودراسات عملية وتطبيقات على أرض الملعب.