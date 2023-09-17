هاجــــم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي المصري حكم لقاء الفريق أمام اتحاد العاصمة الجزائري مساء أول من امس الجابوني أتشو في مواجهة كأس السوبر الأفريقية بمدينة الطائف السعودية، وذلك في المؤتمر الصحافي عقب المباراة التي انتهت بفوز الفريق الجزائري 1-0، مؤكدا تغاضيه عن ركلة جزاء واضحة للغاية لصالح محمود كهربا. وأضاف: «تسببنا في ركلة جزاء دون داع نظرا لتأخر مروان عطية في اتخاذ القرار لجزء من الثانية».



وتابع: «الأداء التحكيمي كان ضعيفا، وأثر على نتيجة المباراة بشكل واضح».



وتعد هذه المرة الأولى التي يخسر الأهلي بطولة السوبر القاري وهو بطل لدوري أبطال أفريقيا. فيما حصد الفريق الجزائري لقبه الأول للسوبر بعد فوزه بهدف نظيف من ركلة جزاء في الدقيقة 42 أسكنها اللاعب زين الدين بلعيد في شباك الشناوي.



وخسر الأهلي اليوم ثاني بطولة تحت قيادة كولر بعدما حل في المركز الرابع بالنسخة الماضية من كأس العالم للأندية.



وفشل كولر في أن ينضم لقائمة المدربين الحاصلين على الثنائية الأفريقية (دوري أبطال+سوبر) مع الأهلي مثلما حصل الثلاثي مانويل جوزيه وحسام البدري ومحمد يوسف على الثنائية، لينضم السويسري إلى الإنجليزي آلان هاريس (الفائز ببطولة أفريقيا أبطال الكؤوس) والإسباني جاريدو (توج بالكونفدرالية) كثالث مدربي الفريق الذين لم يستطيعوا حصد لقب السوبر الأفريقي.



وفي قائمة الأكثر تتويجا بالألقاب القارية في العالم، توقف رصيد المارد الأحمر عند 25 بطولة في المركز الثاني، بينما يتصدر ريال مدريد القائمة بـ 29 بطولة.



يشار إلى أن اتحاد العاصمة أصبح ثاني فريق جزائري يتوج بالسوبر الأفريقي على حساب الأهلي بعد وفاق سطيف الذي حصد اللقب عام 2015.