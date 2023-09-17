محمد راتب



أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية مدينة صباح الأحمد السكنية التعاونية خالد القحطاني عن جملة من الأهداف التي وضعها مجلس الإدارة نصب عينيه لتحقيقها خلال الفترة المقبلة، والتي تصب كلها في خدمة المنطقة والمساهمين، مشيرا إلى مخاطبة معظم الوزارات والجهات المعنية لسد النقص في المرافق العامة لتنفيذ الحدائق وبناء صالة أفراح على نفقة الجمعية، مشيرا إلى أن الجمعية تستعد لافتتاح خامس أسواقها المركزية في القطاع الخامس وذلك بعد تجديده وتطويره لخدمة القطع السكنية المجاورة له. وفيما يلي التفاصيل:



توليتم إدارة الجمعية قبل نحو شهر، فكيف كانت بدايتكم مع الجمعية الأكبر في البلاد؟



٭ نعم، جمعية مدينة صباح الأحمد السكنية التعاونية الأكبر من حيث عدد أسواقها المركزية، ورقعة المنطقة وتنامي عدد السكان فيها، وبالتالي زيادة المساهمين، الأمر الذي يحتم على من يتولى إدارة الجمعية مسؤوليات أكثر جسامة لتحقيق طموحات الأهالي وتلبية متطلبات المساهمين، وإنها أمانة نسأل الله أن يعيننا على حملها وأدائها بكل اقتدار.



ولله الحمد، منذ تولي مجلس الإدارة بتاريخ 20 أغسطس الماضي بدأنا من الأنشطة التسويقية والتي نتأمل استمرارها بالمستوى الذي يليق مع مساهمينا الكرام، فتمت الموافقة من قبل مجلس الإدارة على تخصيص سلة مدرسية لـ 7000 أسرة، بواقع 50 دينارا لكل رب أسرة، وفي الوقت نفسه الاستفادة من تخفيضات بنسبة 20% في مهرجان القرطاسية الذي تم إطلاقه لعموم أهالي المنطقة والمستهلكين ويتم فيه البيع بسعر التكلفة.



‏كما تم تنظيم مهرجان تسويقي ضخم بالتزامن مع العودة إلى المدارس، بتخفيضات كبرى جدا على 700 صنف، يمكن الحصول عليها من أي من الأسواق المركزية.



هل من ملامح لتعزيز قوة المركز المالي في الجمعية خلال فترة توليكم مجلس الإدارة؟



٭ ستكون النتائج المالية طيبة بإذن الله، وفي هذه المناسبة نعد مساهمينا الكرام ببذل كل ما بوسعنا والاستمرار على توزيع النسبة الأعلى من الأرباح المسموح بها من قبل الشؤون وهي 12%، ونتوقع خلال السنة المالية الحالية أن ترتفع مبيعات الجمعية إلى 38 مليون دينار وذلك بزيادة 4 ملايين دينار عن السنة المالية الأخيرة، وفي الوقت نفسه، نتوقع أن ترتفع الوديعة من 13 مليونا إلى 15 مليون دينار.



ما أبرز الأنشطة الاجتماعية التي تنوون إطلاقها خلال الفترة المقبلة؟



٭ هناك الكثير في جعبة مجلس الإدارة، سيتم الإعلان عنها تباعا وسيتم تنظيم حفل مميز لتكريم 1180 من الفائقين والفائقات من أبناء وبنات المنطقة، وسيتم توزيع الجوائز عليهم، وقد قمنا بمخاطبة وزارة الشؤون الاجتماعية بهذا الشأن وما زلنا نواصل دعم الأنشطة الصيفية واشتراكات المعاهد الصحية والمراكز الترفيهية مثل بلاتينيوم والقمم وأوكسجين، ونعمل في الوقت الحالي على الاستعداد لتقديم اشتراكات على «بي إن سبورت» والدوري السعودي، وتقديم تخفيضات لم تشهدها أي من جمعيات الكويت التعاونية قبل ذلك.



كما تمت الموافقة على تسيير رحلة لأداء مناسك العمرة للمساهمين الكرام، وجار عمل الإجراءات اللازمة.



ماذا على الصعيد الإنشائي وتطوير الجمعية ومرافق المنطقة؟



٭ قمنا مؤخرا بفتح الأظرف لتنفيذ الممشى الكائن بين قطاعي «دي» و«إيه»، وجار في الوقت الحالي استكمال تجهيز الممشى الثالث في المدينة بين قطاعي «بي» و«سي»، وسنبذل ما بوسعنا لخدمة المماشي الثلاثة وتجهيزها بالألعاب والمستلزمات والخدمات المناسبة.



من جانب آخر، نقوم في الفترة الحالية بأعمال تجديد وتجهيز وتأثيث سوق «سي» وهو السوق الخامس والأخير في مدينة صباح الأحمد السكنية التعاونية، وسنقوم قريبا بافتتاحه ليخدم القطع السكنية المجاورة له، وسيعمل بإذن الله تعالى على مدار الساعة. كما سنقوم خلال أسبوع باستلام فرع «دي2» بعد الانتهاء منه.



هل من خدمات أخرى تقوم الجمعية بها أو تنوي تنفيذها مستقبلا؟



٭ الجمعية مضطلعة بمسؤوليات كبرى، وخدمات كثيرة، فعلى سبيل المثال، ما زلنا مستمرين في تخصيص موقع وباصات مكيفة لنقل الطالبات إلى المعاهد والجامعات، علما أن الجمعية تتحمل جميع رسوم التوصيل، وقد وافق مجلس الإدارة مؤخرا على عمل مظلات لرواد السوق المركزي ‏في المنطقة الرابعة «دي» وفي المنطقة الخامسة «إيه».



كما قمنا بمخاطبة وزارة الشؤون للموافقة على تنفيذ صالة للأفراح على نفقة الجمعية، حيث إن مدينة صباح الأحمد لا تتوافر فيها هذه الخدمة المهمة.