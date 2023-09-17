في إطار حملة «ضاعف أجرك مع التجاري» الهادفة إلى تحقيق التكافل الاجتماعي عن طريق قيام البنك بالتبرع بمبلغ مماثل لما يقوم به أي متبرع من عملاء البنك للجمعيات والجهات الخيرية المشاركة في الحملة من خلال حساباتها لدى البنك التجاري، قام البنك وبالتعاون مع جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية، بتوزيع مستلزمات المدرسة على الأسر المتعففة حيث قامت جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية بتنظيم هذه الفعالية التي لاقت نجاحا كبيرا، حيث تم تقديم حقائب مدرسية وكوبونات لشراء ملابس المدرسة لطلبة الأسر المتعففة.



وعن ترتيبات توزيع مستلزمات المدرسة بالتعاون مع جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية، قالت نائب مدير عام قطاع التواصل المؤسسي في البنك التجاري أماني الورع: جاءت فكرة توزيع مستلزمات الدراسة على الأسر المتعففة متزامنة مع موسم العودة إلى المدارس، حيث تأتي هذه المبادرة إيمانا من البنك بضرورة مد يد العون والمساعدة للأسر المتعففة والمساهمة في توفير الكسوة المدرسية لأبناء وبنات هذه الأسر والتخفيف من أعبائهم المعيشية وإدخال الفرحة والسرور إلى قلوبهم حرصا من البنك على تعزيز أواصر التعاون والتواصل مع فئات المجتمع كافة.



وأكدت أماني الورع أن البنك التجاري يحرص على تكريس مفهوم العمل الاجتماعي التطوعي والمساهمة في العديد من الفعاليات الإنسانية والخيرية ضمن برنامج اجتماعي يدعم المبادرات الخيرية والإنسانية الموجهة للفئات الأكثر احتياجا، مشيرة الى أن حملة «ضاعف أجرك مع التجاري» قد ساهمت ومازالت تساهم في تأكيد التكافل والتضامن الاجتماعي وهو الهدف الذي يصبو إليه التجاري دوما.



وعن آلية التبرع والمشاركة في حملة «ضاعف أجرك مع التجاري»، أوضحت الورع أنه يمكن لعملاء التجاري الدخول إلى حساباتهم من خلال تطبيق التجاري على الهواتف الذكية وخدمة الأونلاين، حيث سيقوم البنك بالتبرع بمبلغ مماثل للمبلغ الذي يقوم المتبرع من عملاء البنك بإيداعه في حساب الجمعيات والجهات الخيرية المرخصة من وزارة الشؤون الاجتماعية التي تحتفظ بحسابات لدى البنك التجاري. هذا، ويمكن للعميل الاختيار من بين تلك الجمعيات الخيرية من خلال صفحة التبرعات على موقع البنك.















صورة مع خبر التجاري















