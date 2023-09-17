يناير شهد أعلى قيمة للتعاقدات بـ 379.7 مليون دينار.. يليه شهر مارس بـ 233.5 مليوناً

75 مليون دينار قيمة أعلى عقد خلال الفترة.. يختص بخدمات الصيانة في منشآت الإنتاج



علي إبراهيم



كشفت بيانات رسمية، اطلعت عليها «الأنباء»، عن أن شركة نفط الكويت أجرت تعاقدات بنحو مليار دينار (ما يعادل 3.3 مليارات دولار) خلال أول 8 أشهر من العام الحالي 2023، إذ شهدت الفترة من يناير حتى نهاية أغسطس من العام الحالي ترسية نفط الكويت لنحو 91 مناقصة وتعاقدا بقيمة إجمالية تصل إلى 985 مليون دينار، وهي الأكبر خلال السنوات الماضية التي شهدت تقليصا في حجم الانفاق.



وفي التفاصيل، أظهرت البيانات ان شركة نفط الكويت ماضية في تنفيذ مشاريعها الكبرى وذلك للوصول إلى خطط الكويت الموضوعة للوصول إلى الطاقة الانتاجية المقررة من النفط والغاز، كما ان عمليات التعاقد وترسية المشاريع تجد أهمية قصوى ومتابعة حثيثة من قبل الإدارة التنفيذية في الشركة وبتعلميات مباشرة من الرئيس التنفيذي للشركة أحمد العيدان بضرورة تنفيذ المشاريع في موعدها ودون تأخير.



وبناء على البيانات فإن شهر يناير سجل أعلى قيمة تعاقدات خلال الفترة بواقع 379.7 مليون دينار، فيما حل شهر مارس ثانيا بتعاقدات بلغت قيمتها 233 مليون دينار، وجاء شهر أغسطس ثالثا بتعاقدات وصلت قيمتها إلى 154.57 مليون دينار، فيما حل شهر يونيو رابعا بتعاقدات بلغت قيمتها 115.7 مليون دينار، وشهر يوليو خامسا بـ59.6 مليون دينار.



وجاءت أعلى قيمة تعاقد خلال شهر أغسطس الماضي لأحد عقود خدمات الصيانة في منشآت الإنتاج والتي بلغت قيمتها 74.9 مليون دينار، يليها عقد في يناير الماضي بقيمة 68.5 مليون دينار ويعنى ببناء خطوط التدفق والأعمال المرتبطة بها في منطقة غرب الكويت، وثالثها عقد آخر خلال شهر مارس بـ 48 مليون دينار ويعنى بالتنقيب والنقل والحفر في منطقة جنوب الكويت، ورابع قيمة لعقد بذات الغرض في الشهر ذاته بـ 47.7 مليون دينار، بينما جاء العقد الخامس خلال الشهر ذاته ولذات الغرض بـ 47.35 مليون دينار.



يناير وفبراير



وتفصيليا، استحوذ شهر يناير من العام الحالي على أكبر عدد من التعاقدات بواقع 26 عقدا تشكل نحو 29% من إجمالي التعاقدات، فيما تصدر قيمة التعاقدات أيضا بنحو 379.7 مليون دينار تشكل ما نسبته 39% من إجمالي التعاقدات خلال أول 8 أشهر من العام الحالي، بينما استحوذ أعلى عقد خلال يناير على 18% من إجمالي قيمة التعاقدات بواقع 68.5 مليون دينار، وهو العقد الخاص ببناء خطوط التدفق والأعمال المرتبطة بها في منطقة غرب الكويت، وجاء ثاني أكبر عقد بقيمة 37.49 مليون دينار بنسبة 10% من إجمالي تعاقدات الشهر ويعنى بتوريد أبراك حفر عميق لعمليات الحفر بالشركة لكل مناطق الكويت، إلى ذلك سجل شهر فبراير أدنى معدل تعاقدات خلال الفترة الماضية، إذ تمت ترسية تعاقدين فقط بقيمة تصل إلى 3.3 ملايين دينار.



مارس وأبريل



سجل شهر مارس ثاني أعلى معدل تعاقدات خلال الأشهر الـ 8 الماضية، إذ بلغ عدد تعاقدات الشهر نحو 15 تعاقدا بنسبة 16.5% من إجمالي التعاقدات، بينما بلغت قيمة التعاقدات نحو 233.5 مليون دينار بنسبة 24% من إجمالي قيمة التعاقدات خلال الفترة الماضية، بينما جاء أكبر عقد خلال الشهر بقيمة 48 مليون دينار ويعنى بالتنقيب والنقل والحفر جنوب الكويت، بالإضافة إلى عقد آخر لذات الغرض بقيمة 47.69 مليون دينار، يأتي ذلك فيما حظي شهر أبريل بنحو 5 تعاقدات بقيمة إجمالية تصل إلى 13.54 مليون دينار وكان أعلى عقد فيها بقيمة 6.8 ملايين دينار لتوريد خدمات الأنظمة البترولية الموحدة.



مايو ويونيو



شهد شهرا مايو ويونيو نحو 17 تعاقدا، بقيمة إجمالية تصل إلى 140 مليون دينار، إذ حظي شهر مايو بنحو 8 تعاقدات بقيمة إجمالية تصل إلى 24.56 مليون دينار، وجاءت أكبر التعاقدات خلال الشهر بقيمة 8.63 مليون دينار لعقد توفير خدمات الطين للآبار الضحلة، بالإضافة إلى عقد آخر بقيمة 8.14 ملايين دينار لذات الغرض.



وشهد شهر يونيو 9 تعاقدات بقيمة إجمالية 115.77 مليون دينار جعلته رابع أكبر الشهور لجهة التعاقدات، إذ استحوذ على 11.75% من إجمالي التعاقدات، وكان أكبر تعاقد خلال هذا الشهر بقيمة 34.96 مليون دينار ويعنى بخدمات دعم ورش العمل، وعقد آخر بقيمة 23.94 مليون دينار يعنى بتشغيل وصيانة خدمات الزيت الثقيل في شمال الكويت.



يوليو وأغسطس



هذا وقد سجل شهرا يوليو وأغسطس 26 تعاقدا بقيمة إجمالية تصل إلى 214 مليون دينار، بينما حظي شهر يوليو بـ 13 تعاقدا بقيمة 59.65 مليون دينار، وجاء أعلى تعاقد منها بقيمة 18.38 مليون دينار والخاص بترقية محطات المياه، أما شهر أغسطس فقد سجل ثالث أعلى قيمة للتعاقدات خلال الأشهر الـ 8 الماضية بـ 13 تعاقدا بلغت قيمتها نحو 154.57 مليون دينار بما نسبته نحو 16% من إجمالي التعاقدات وكان أكبر التعاقدات بـ 74.89 مليون دينار ويختص بعقد خدمات الصيانة لمنشآت الإنتاج في مناطق شمال الكويت.



78 مليون دينار ترسيات وتمديدات وأوامر تغييرية نفطية



علمت «الأنباء» أن الجهاز المركزي للمناقصات العامة وافق على أوامر تغييرية وتمديدات وترسيات لمناقصات نفطية بقيمة تصل إلى 78 مليون دينار.



وتفصيليا، وافق جهاز المناقصات على تمديد عقد خدمات صيانة شاملة لمنشآت الغاز في جميع مناطق شركة نفط الكويت بـ 9.39 مليون دينار، كما وافق على الأمر التغييري الثاني وتمديد لمدة 62 يوما لأحد عقود المرافق الجوراسية بنحو 4.15 ملايين دينار، ما يعادل 13.67 مليون دولار، مع شركة شلمبرجير العالمية.



ووافق «المناقصات» على ترسية مناقصة تزويج خدمات صيانة للأسطول البحري للعمليات البحرية على إحدى الشركات بـ 19.87 مليون دينار، كما وافق على ترسية مناقصة خدمات دعم الصيانة لمرافق التصدير بـ 44.59 مليون دينار.