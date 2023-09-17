قالت الشرطة في لندن إنها ألقت القبض على شاب في الساعات الأولى من صباح امس بعد رصده وهو يتسلق جدارا ليدخل الإسطبلات الملكية المجاورة لقصر باكنغهام.



وتلقى رجال الشرطة تقارير عن الرجل الذي يتسلق الجدار لدخول الإسطبلات الملكية الكائنة خلف حديقة القصر.



وقالت الشرطة إن شابا يبلغ من العمر 25 عاما ألقي القبض عليه خارج الإسطبلات الملكية المسؤولة عن ترتيب جميع رحلات السفر البرية للملك تشالز الثالث وأفراد العائلة المالكة، كما أن بها العربة الملكية الذهبية.



وأضافت الشرطة أنه تم القبض على الشاب بتهمة التعدي على ممتلكات الغير، وهو رهن الاحتجاز.