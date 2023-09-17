

كافأت نسخة ساخرة من جوائز «نوبل» أقيمت دورتها الثالثة والعشرون عبر الانترنت، «إنجازات تثير الضحك بداية لكنها تجعل من يسمعها يفكر بها»، كتكرار الكلمة حتى تفقد معناها أو ابتكار مراحيض غير مألوفة. وقد بثت هذه المسابقة، المسماة «Ig-Nobel»، وهي تسمية تلعب على لفظ كلمة «Ignoble» (إيغنوبل) وتعني «حقير» بالإنجليزية. ومنحت جائزة الكيمياء والجيولوجيا إلى يان زالاسيفيتش، عالم الجيولوجيا في جامعة ليستر الإنجليزية، «لشرحه سبب رغبة الكثير من العلماء في لعق الحجارة». وفي الأدب، تمت مكافأة فريق دولي «عن دراسته للأحاسيس التي يشعر بها الأشخاص الذين يكررون الكلمة نفسها مرات كثيرة جدا جدا جدا جدا جدا جدا».

وقد استنتج الفريق أن هذا التكرار جعل أمورا مألوفة تصبح فريدة من نوعها، وبالتالي غير النظرة الإدراكية إلى الكلمات المعنية من «مألوفة» إلى «غير معروفة سابقا».

وفي مجال الطب، منحت جائزة «إيغ-نوبل» لباحثين درسوا عدد الشعرات في أنوف الجثث.





