القاهرة - هالة عمران



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، صحة ما انتشر من معلومات بشأن عجز منظومة توريد القمح المحلي للموسم الحالي 2023 عن تحقيق مستهدفاتها.



وأوضح المركز الإعلامي - في بيان، أمس أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك المعلومات، مؤكدة أنه لا صحة لعجز منظومة توريد القمح المحلي للموسم الحالي 2023 عن تحقيق مستهدفاتها.



وشددت وزارة التموين على أن منظومة توريد القمح للموسم الحالي 2023، شهدت إقبالا ملحوظا من قبل المزارعين، لتوريد كميات كبيرة من القمح، لتصل بذلك إلى المعدلات المستهدفة، بالرغم من إتاحة التوريد لهذا الموسم بشكل اختياري للمزارعين، حيث بلغت كميات القمح المحلي التي تم توريدها نحو 3.8 ملايين طن مع انتهاء الموسم، نتيجة لإتاحة العديد من التسهيلات للمزارعين، والتي يتمثل أبرزها في رفع سعر توريد القمح بمقدار 50%، ليصل سعر الأردب إلى 1500 جنيه خلال موسم 2023، بدلا من ألف جنيه.



وأشارت إلى ارتفاع الاحتياطي الاستراتيجي من القمح ليكفي حاجة الاستهلاك المحلي لمدة 5 أشهر، وذلك مع انتهاء موسم توريد القمح المحلي، وانتظام تعاقدات الاستيراد من الخارج.



وأضافت أنه تم حوكمة وضبط منظومة توريد القمح من خلال التنسيق مع وزارات «المالية، الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري»، لضمان تقديم كل التيسيرات اللازمة للمزارعين، ومنع أي محاولات للتلاعب أو الفساد.



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