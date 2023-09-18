دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، خلال زيارة إلى جزيرة لامبيدوسا، إلى تضامن أوروبي لمساعدة روما على إدارة تدفق المهاجرين الوافدين عبر البحر المتوسط بما يفوق القدرات الاستيعابية للجزيرة الإيطالية الصغيرة.



وزارت المسؤولتان الجزيرة المتوسطية امس على وقع استقبالها آلاف المهاجرين في الأيام الأخيرة، في أزمة أعادت فتح الجدل بشأن تقاسم المسؤوليات بين دول الاتحاد الأوروبي.



وقالت ميلوني، في مؤتمر صحافي مشترك مع فون دير لايين، إن «المستقبل الذي تريده أوروبا لنفسها هو على المحك هنا لأن مستقبل أوروبا هو رهن قدرتها على مواجهة التحديات الكبرى».



وتنتقد ميلوني نقص التضامن الأوروبي مع إيطاليا التي تعد أبرز نقطة وصول في القارة للمهاجرين الوافدين عبر المتوسط، واستقبلت العام الحالي نحو 130 ألفا منهم.



وحضت فون دير لايين دول التكتل على أداء دورها في هذا المجال، وقالت «الهجرة غير القانونية هي تحد أوروبي يحتاج الى رد أوروبي»، داعية «الدول الأعضاء الى استضافة» قسم من المهاجرين الوافدين الى لامبيدوسا.



كما عرضت فون دير لايين خطة طارئة لمساعدة إيطاليا.



وطرحت رئيسة المفوضية خطة لمواجهة الوضع الطارئ تقوم خصوصا على تقوية نشاط الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود والسواحل (فرونتكس) في مجال مكافحة المهربين، وتسريع الدعم المالي لتونس التي ينطلق منها غالبية المهاجرين، وتعزيز «المسارات القانونية» للهجرة نحو القارة.



وزارت فون دير لايين وميلوني الجزيرة، حيث كان في استقبالهما جمع من سكانها الذين ضاقوا ذرعا بتزايد وصول المهاجرين إليها وهددوا بقطع طريق موكب الرسميين.



وقال أحد الصيادين متوجها إلى ميلوني «لقد سئمنا أن تشكل الجزيرة منصة» للمسؤولين من دون أن تتم متابعة نتائج زياراتهم إليها.



وتعهدت ميلوني أمام هؤلاء بـ «القيام بكل ما يمكننا فعله»، مضيفة «كما العادة، سآخذ المسؤولية على عاتقي».



وانتقلت فون دير لايين وميلوني الى ميناء لامبيدوسا، حيث رست عشرات المراكب الصغيرة التي ينتقل على متنها طالبو اللجوء، وتنطلق غالبيتها من السواحل التونسية غير البعيدة.



وقال الصليب الأحمر الإيطالي الذي يدير مركز استقبال المهاجرين في لامبيدوسا «ثمة نحو 1500 شخص هذا الصباح» في المركز الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 400 شخص فقط.