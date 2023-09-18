أقام مواطن غاضب متراسا من أكياس الرمل في ساحة مدينة جونيه، صباح امس، وقام بإطلاق النار في الهواء على إيقاع الأغاني الوطنية، مرعبا المواطنين، وفهم منه انه يحتفي بالذكرى 41 لاغتيال الرئيس المنتخب بشير الجميل وطوق الجيش الساحة، وتوصل إلى السيطرة على الرجل الذي تبين انه يدعى جورج الحاج من الأشرفية وسكان حارة صخر قرب جونيه، وأثناء التوقيف سمع وهو يقول للعسكريين بدي احكي النقيب اعطوني النقيب، وقصده النقيب في الجيش آمر القوة العسكرية وتم رفع أكياس الرمل من الساحة وصودرت أسلحة الحاج وأحيل الى القضاء العسكري.



وقد أصدر الجيش بيانا عن الحادثة جاء فيه: «أوقفت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في مدينة جونيه المواطن (ج.ح.) لإقدامه على إطلاق النار في الهواء وترويع المواطنين، وضبط في حوزته سلاح حربي نوع كلاشينكوف و16 رمانة يدوية وكمية كبيرة من الذخائر الحربية والأعتدة العسكرية، وأعلام حزبية».