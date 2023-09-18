سالم العبدالله بحث مع مساعدة وزير الخارجية الأميركي حيثيات حكم المحكمة الاتحادية حول الملاحة البحرية في خور عبدالله



أجرى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله اتصالا هاتفيا مع المواطن الكويتي الذي تم الاعتداء عليه في مدينة طرابزون التركية وذلك للاطمئنان عليه والوقوف على حالته الصحية والرعاية الطبية التي يتلقاها في المستشفى. وقالت الخارجية، في بيان لها، إن الوزير أكد أن السلطات المحلية التركية تتخذ حاليا الإجراءات اللازمة بحق المعتدي وإن سفارتنا لدى الجمهورية التركية مستمرة في متابعة تلك الإجراءات وإن الفاعل رهين حجز السلطات الأمنية التركية.



وأكد أن مثل هذه الأفعال العدائية التي يتعرض لها السائحون والمصطافون المسالمون مستنكرة ومرفوضة، وأن الكويت ترفض رفضا تاما المساس بمواطنيها أو التعرض لهم بهذا الشكل.



من جانب آخر، بحث وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله مع مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف العلاقات الثنائية الوثيقة والتعاون الإستراتيجي القائم بين الكويت والولايات المتحدة الأميركية الصديقة. وقالت «الخارجية» في بيان لها ان اللقاء تناول عددا من المواضيع الرامية إلى تعزيز أواصر العمل والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين بشأن التطورات الأخيرة في المنطقة «وخاصة ما يتعلق بحيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق حول الاتفاقية المبرمة بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية العراق بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله والتي تم التصديق عليها من قبل البلدين وإيداعها لدى الأمم المتحدة».



كما تم خلال اللقاء استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.