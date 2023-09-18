ندى أبونصر



كشف المدير التنفيذي لشركة المشروعات السياحية فاضل الدوسري عن تقديم منتجات سياحية وترفيهية مبتكرة للمواطنين والمقيمين وزوار الكويت من خلال إحياء العصر الذهبي للسياحة، مؤكدا سعي الشركة لتكون من أهم المطورين والمشغلين لقطاع الترفيه العائلي.



وقال الدوسري في تصريح له خلال الفعالية التي نظمتها شركة المشروعات السياحية في مجمع الأفنيوز لتدشين المشاريع الثلاثة القادمة «البلاجات» و«ونترلاند» و«جنوب الصباحية» التي ستفتتح خلال الأشهر الثلاثة المقبلة وفيما بعد ستليها مشاريع أخرى، مبينا أن «البلاجات» أصبح جاهزا للافتتاح و«ونترلاند» سيتم افتتاحه أواخر الشهر الجاري و«جنوب الصباحية» سيرى النور قريبا. وذكر أن مشروع الواجهة البحرية سيكون على أعلى المعايير والمستويات وسيشمل أنشطة رياضية وأماكن مخصصة للسباحة ومسارا للدراجات الهوائية وللمشي ومواقع ترفيهية للأطفال، وسيخدم جميع الفئات العمرية، مبينا أنه سيتم توفير جميع الخدمات الأساسية لمرتادي الواجهة البحرية والشواطئ، كما سيشتمل على أكثر من 60 فرصة تجارية واستثمارية للشركات الكويتية.



وتابع: بالنسبة لمشروع «ونترلاند» سيكون هناك تطور نوعي في موسمه الثاني، وسيكون أكبر ومختلفا عن الموسم الأول، مبينا ان المشاريع الجديدة ستسهم في إحداث تأثير اجتماعي واقتصادي إيجابي في الكويت وخلق فرص العمل وزيادة الطلب على السياحة.