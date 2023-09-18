أعلنت مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار، عن دعمها ومشاركتها في العديد من مشاريع التنمية المجتمعية، حيث ساهمت مؤخرا في رعاية مجموعة من طلبة جامعة الكويت بكلية العلوم الإدارية وكلية الهندسة والبترول.

وأعرب مدير التسويق والعلاقات العامة رئيس وحدة علاقات المستثمرين لمجموعة أرزان المالية فواز المنيع، عن اعتزازه بمشاركة المجموعة في عدد من التبرعات والمساهمات لهذا العام 2023 مع أبرز المؤسسات والجمعيات الخيرية في الكويت كالهلال الأحمر الكويتي وجمعية القلب الكويتية وجمعية مكافحة التدخين والسرطان الكويتية، إلى جانب دعم العديد من طلبة جامعة الكويت، وذلك إيمانا منها بأهمية المسؤولية الاجتماعية والمشاريع التي تهتم بالجانب الإنساني والأعمال الخيرية والصحة العامة ودعم الشباب والتعليم وغيرها.

وأضاف أن مشاركة المجموعة ودعمها للمشاريع المجتمعية ناتجة عن حرصها الدائم والمستمر على مبدأ المسؤولية الاجتماعية، ونابعة من إيمانها التام بأهمية هذه المشاركات والمبادرات الاجتماعية لما في ذلك من أثر كبير على تنمية المجتمع وازدهاره في شتى القطاعات والمجالات.

وأعرب المنيع عن سعادته بالتعاون مع كلية الهندسة والبترول وكلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت، مشيدا بهذه الروابط لتلبية حاجة طلبة جامعة الكويت والاجتهاد في مساندة مسيرتهم التعليمية وتحقيق طموحاتهم مما ينعكس بالإيجاب على المجتمع الكويتي ومستقبله.

وأوضح المنيع أن مجموعة أرزان المالية تحافظ على موقعها الريادي باعتبارها مؤيدا قويا يسعى إلى إثراء المجتمع بهذه المشاركات ودعم هذه المشاريع المجتمعية وتلبية حاجة المجتمع عن طريق ترسيخ مبدأ المسؤولية الاجتماعية في الأذهان بشتى المجالات سواء داخل الكويت أو خارجها.