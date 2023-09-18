تعاقدت الفنانة إيمان العاصي على مسلسل جديد لتخوض به تجربة البطولة المطلقة للمرة الأولى لها، وبدأت في عمل جلسات تحضير للمسلسل مع مخرج العمل والشركة المنتجة لاختيار باقي الأبطال استعدادا لانطلاق التصوير خلال أكتوبر المقبل.



وأعربت العاصي، بحسب مجلة «لها»، عن سعادتها بالتعاقد على بطولة المسلسل والذي يحمل عنوان «أفلاطوني»، وهو اسم مؤقت، من تأليف محمد أشرف، وأبدت إعجابها الشديد بالسيناريو والفكرة والشخصية التي ستجسدها لأنها تعتبرها مفاجأة للمشاهدين ولم يسبق لها تقديم مثلها.



وكانت إيمان قد كشفت عن مواصفات فتى أحلامها، وذلك في لقاء لها مع برنامج «عرب وود» المذاع على تلفزيون دبي، مؤكدة تقدم الكثير من الرجال لخطبتها، وكان أبرزهم رجل أكد رغبته الملحة في الزواج منها، وقالت: «تلقيت عروضا كثيرة للزواج، وكان أقربهم رجل قال لي (أنا مصمم إني أتجوزك)».



وعن مواصفات فتى أحلامها، أوضحت: «لازم يكون مخلص، صادق، جدع، مثقف، وحنين»، وقالت عن سبب حصر المخرجين لها في تقديم أدوار الفتاة التي تعيش قصة حب، وتتعرض لأزمات نتيجة هذا الحب: «شكل وشي الهادي والكيوت مساعدنيش بالعكس ضرني، شكلي الحلو حصرني في أدوار الفتاة الجميلة اللي بتعيش قصة حب وتقطع شرايينها علشان اللي بتحبه».



يذكر أن آخر أعمال إيمان العاصي، مسلسل «جعفر العمدة» الذي شاركت به في السباق الرمضاني الماضي، وهو بطولة: محمد رمضان، هالة صدقي، زينة، مي كساب، منة فضالي، منذر رياحنة، أحمد داش، وغيرهم، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.