سماح جمال



أعربت الفنانة صمود المؤمن لـ «الأنباء»، عن سعادتها ببداية تصويرها الجزء الثالث من مسلسل «أمر إخلاء»، وقالت: متحمسة جدا للعودة لهذا العمل خاص، اننا صورنا الجزء الثاني قبل عامين، وكل فريق العمل سعيد بالعودة، وخاصة أن الجمهور مترقب ومنتظر العمل، وهذا ما لاحظناه من خلال ردود الأفعال عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وأكملت قائلة: المسلسل قائم على فكرة الشخص الدخيل الذي يدخل على حياة عائلة «عمشة» وكيف يتعاملون معه، وشخصيتي «دلال» التي أقدمها نرى كيف تتعامل مع مرض السرقة الذي تعاني منه دون أن تدرك أنه مرض ويجب أن تعالج منه، خاصة أنها تشعر بالسعادة عندما تسرق.



وأكدت صمود أن التفاعل الذي يواكب عرض العمل مع ظهور الـ «ميمز» هو أمر عفوي وغير مقصود ويبني مع حياة الناس اليومية والطبيعية.



وتضيف: المسلسل من تأليف مريم الهاجري، إخراج عبدالرحمن السلمان. وبطولة فوز الشطي، عبدالله التركماني، ضاري عبدالرضا، غادة الزدجالي، رهف محمد، يوسف البلوشي، ناصر الدوسري، مشعل الشايع، عبدالعزيز مندني وآخرون.



كما لفتت المؤمن إلى أنها حاليا مازالت في مرحلة القراءة لعدد من الأعمال المعروضة عليها.



من ناحية أخرى، أكدت المؤمن أنها لم تبتعد عن اليوتيوب لكن بحكم انشغالها بالتصوير في أعمال درامية ومسرحية أخذتها بعض الشيء، وتابعت موضحة: والدي - رحمة الله عليه - كان دائما يقول لي «ليش ما تردين لليوتيوب؟» لكنني كنت أجد صعوبة في الموازنة بين مواقع التواصل الاجتماعي، وصناعة محتوى على اليوتيوب، وإلى جانب التمثيل خاصة أن المسلسلات تحتاج لفترة تصوير تتراوح بين 30 و60 يوم تقريبا، ولهذا أفكر جديا أن يكون هناك فريق عمل يعمل معي على ترتيب لهذا الأمر خاصة أنني لدي الكثير من الأفكار التي أريد تصويرها على قناتي على اليوتيوب.