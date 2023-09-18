عبدالحميد الخطيب



في فترة وجيزة لم تتجاوز ١٠ أيام، حصد فيديو كليب أغنية «زينة أيامي» لـ «القيثارة» نوال الكويتية نجاحا كبيرا، حيث شارفت نسب مشاهدته في «يوتيوب» مليوني مشاهدة، كما تحقق الأغنية ردود أفعال إيجابية لدى الجمهور والوسط الفني.



وتعد «زينة أيامي» إحدى أغنيات الالبوم المنتظر لنوال والذي يحمل عنوان «البوم الأرض»، وهي من كلمات الشاعر الكبير بدر بورسلي، ألحان مشعل العروج، ويقول مطلعها: «خذني سما بالهون.. ياللي عيونك كون.. يا فاتني المزيون.. مثلك ابد ما صار.. خذني ولا تهتم.. آمر وأقولك سم.. انت بحياتي حلم.. يا مبهر الأنظار».



ولم يخلُ الفيديو كليب من روح البهجة والسعادة التي تتوافق مع كلمات الاغنية الجميلة لبورسلي، وزاده جمالا الألحان المميزة للعروج، وقبل ذلك صوت «أم حنين» الذهبي، وطلتها في الكليب المليئة بالحيوية والنشاط، وهذا ما ساهم في هذا الانتشار السريع.



يبقى أن نشير الى أن «القيثارة» نوال الكويتية أعلنت لجمهورها عن قرب موعد طرح «ألبوم الأرض» وانه في مراحله وضع اللمسات النهائية عليه، كذلك قال زوجها الملحن مشعل العروج، عبر «إكس»: «جمهور نوال الحبيب، اقترب وقت الإقلاع مع ألبوم الأرض، نحن في مرحلة المكس الأخيرة، وأتمنى لكم السلامة والحب والاستمتاع بصوت حبيبة الأرض نوال».