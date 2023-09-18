غادر وفد المنتخب الوطني للتجديف متجها إلى الصين، للمشاركة التصفيات الأولية لدورة الألعاب الآسيوية الـ 19 التي ستقام في مدينة هانغزو الصينية خلال الفترة من 23 الجاري إلى 8 أكتوبر.



ويضم الوفد المعتمد من قبل اللجنة الأولمبية الكويتية والمشكل من قبل النادي البحري الرياضي عثمان الكندري مشرفا و5 لاعبين دوليين هم: محمد السبتي وعبدالرحمن الفضل ويوسف العبدالهادي وسعاد الفقعان وسفيتلافيا.



من جانبه، أشار مشرف لجنة الشراع والتجديف في النادي البحري الرياضي الكويتي نايف الهده إلى أن مشاركة المنتخب تأتي في إطار الخطة التي اعتمدها مجلس إدارة النادي بالتنسيق والتعاون مع اللجنة الأولمبية الكويتية لدفع لاعبي الرياضات البحرية ومن بينها رياضة التجديف، للاشتراك في دورة الألعاب الأولمبية، وليكون للكويت حضورها الرسمي في هذه الدورة ضمن بقية الرياضات الأخرى التي ستشارك فيها الكويت، مضيفا أن الآمال والتطلعات كبيرة بلاعبي المنتخب للتأهل في ظل السجل الحافل لهم من الإنجازات التي حققوها على مستوى البطولات الآسيوية، وأنه سبق للاعب الدولي عبدالرحمن الفضل أن تأهل للأولمبياد السابقة التي أقيمت في طوكيو.