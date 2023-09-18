هادي العنزي



يغادر الفريق الأول لكرة السلة بالنادي العربي إلى العاصمة القطرية (الدوحة) مساء الأربعاء المقبل للمشاركة في بطولة الدوحة الدولية لكرة السلة، التي تنطلق منافساتها 25 سبتمبر الجاري حتى 30 منه، بمشاركة 8 أندية عربية وآسيوية.



وتأتي مشاركة الأخضر في البطولة تحضيرا للمشاركة في الدوري العام الذي ينطلق في النصف الثاني من أكتوبر المقبل، وبعد إعداد مبكر انطلق منذ يوليو الماضي، ومباراة ودية جمعته مع المنامة البحريني انتهت لمصلحة الفريق الضيف 80-96، ويسعى المدرب الصربي ديغان كوميتش إلى خلق توليفة متناسقة من اللاعبين المحليين الجدد وزملائهم القدامى، بالإضافة إلى المحترفين الأميركيين كيندال داكس، وجيلاي واشنطن، كما يأمل الجهاز الإداري برئاسة عدنان أبل من جانبه عودة «سلة الأخضر» إلى منصات التتويج مجددا.



وقد أجريت القرعة للبطولة الدولية، حيث وضعت العربي، والزمالك المصري، والأهلي الليبي، وميرالكو بولتز الفلبيني في المجموعة الثانية، فيما ضمت المجموعة الأولى، بيروت والحكمة من لبنان، والفتح المغربي، ودجلة الجامعة العراقي.



إلى ذلك، أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة السلة عن جدول مباريات بطولة دوري «السوبر ليغ» الآسيوي «واصل» لمنطقة غرب آسيا والخليج، ويمثل الكويت فريقا الكويت وكاظمة في البطولة، وسيلعب «الأبيض» أولى مبارياته مع المحرق البحريني 16 أكتوبر المقبل، فيما ستكون أولى مباريات «البرتقالي» مع المنامة البحريني في 23 منه.