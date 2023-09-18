حقق المتسابق الكويتي راشد الدواس المركز الأول في فئة (جي بي1) ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الشارقة الدولية للدراجات المائية في الإمارات التي نظمها نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية على ضفاف بحيرة (الخان) في الشارقة بمشاركة اكثر من 55 متسابقا من الكويت والبحرين وقطر وبعض الدول الأوروبية.



وقال الدواس لـ (كونا) «إنه لشرف عظيم أن أكون الفائز في بطولة الشارقة الدولية للدراجات المائية»، مضيفا أن البطولة تتكون من 4 جولات، اذ ستقام الجولة الثالثة الأسبوع المقبل والجولة الأخيرة خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.



وتمكن الدواس منذ بداية سباق الجولة الثانية أمس الأول من الانفراد بالصدارة والمحافظة على تقدمه حتى بلغ خط النهاية.