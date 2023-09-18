فاز منتخب الكويت للعبة الكريكيت أمس الأول على نظيره البحريني بنتيجة 124 ركضة مقابل 123 محققا بذلك انتصاره الثاني على التوالي في بطولة الخليج الأولى للعبة للكريكت المقامة في الدوحة حتى 23 الجاري. ورفع منتخب الكويت رصيده في البطولة إلى 4 نقاط بعد أن حقق الجمعة فوزه الأول على نظيره السعودي.



وبهذه المناسبة، قال مدير الفريق محمود عبدالله: «مباراة البحرين اتسمت بالندية والسرعة وقد استطاع لاعبو المنتخب الكويتي تقديم مجهود مميز في شوطي المباراة ليخرجوا منتصرين بمجموع الركضات». وبين أن البطولة تقام بنظام الدوري وتجميع النقاط. وأكد أن طموح المنتخب الكويتي الآن الفوز والوصول إلى الدور النهائي ثم التركيز على إحراز لقب البطولة.