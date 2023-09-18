احتفظ راشد الكندري بمقعده رئيسا لمجلس إدارة النادي والاتحاد الكويتي للترايثلون للدورة الجديدة 2023-2027 عقب انتهاء انتخابات الاتحاد التي جرت امس الأول وشهدت فوز أعضاء مجلس الإدارة الحاليين بها.



وفي باقي النتائج، حل محمد حيدر نائبا للرئيس وسعود الكندري أمينا للسر وشيماء الحمدان أمينا مساعدا للسر وسعد العلي أمينا للصندوق وطلال قيس أمينا مساعدا للصندوق وعبدالهادي عبدالرضا عضو مجلس الإدارة.



وبهذه المناسبة، أكد الكندري ان مجلس الإدارة سيواصل العمل بكل جهد لإكمال مسيرة النجاح السابقة وتطوير اللعبة للأفضل، ورفع علم الكويت في كل المحافل والاستحقاقات الخارجية، إضافة إلى الارتقاء بمستوى اللاعبين وتوفير جميع السبل لدعمهم، كما أثنى على الدعم الذي يتلقاه النادي والاتحاد الكويتي للترايثلون من الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الكويتية، وهو ما ساهم في تطور اللعبة وتحقيقها العديد من الإنجازات في المشاركات السابقة.