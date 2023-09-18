أظهرت تجربة أجريت على كوكب المريخ، أنه من الممكن استخلاص الأكسجين القابل للتنفس من الغلاف الجوي الرقيق لهذا الكوكب الأحمر.



وأعلنت وكالة «ناسا» في بيان، عن نجاح جهاز صغير حملته مركبة «برسيفيرنس» في استخراج أكسجين يمكن تنفسه من الغلاف الجوي للمريخ. والجهاز الصغير - الذي يشبه المحمصة ويبلغ حجم حقيبة - قام بتجربة استخدام موارد أكسجين المريخ بالموقع «موكسي» عبر تفكيك الجزيئات في هواء المريخ بشكل متكرر لتوليد إمداد صغير، لكنه ثابت من الأكسجين. وتجربة «موكسي» كان قد صممها علماء معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة، وظلت مستمرة منذ هبوط مركبة «برسيفيرنس» على المريخ في فبراير 2021. وقد أرسل المشغلون على الأرض، وإن بشكل غير مستمر، أوامر إلى «موكسي» لمعرفة كيفية تشغيله بمرور الوقت في ظل ظروف مريخية مختلفة. ومنذ ذلك الحين، وعلى مدى 16 جولة، أنتج «موكسي» إجمالي 122 غراما من الأكسجين، تقول «ناسا» إن هذا يكفي لإبقاء كلب صغير يتنفس لمدة 10 ساعات، أو إنسان لمدة 4 ساعات.