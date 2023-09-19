بيروت - ناجي شربل

أحرز السائق اللبناني روجيه فغالي وملاحه جوزف مطر على «فولسفاكن بولو جي تي آي رالي 2» لقب رالي لبنان الدولي الـ 45 الذي نظمه النادي اللبناني للسيارات والسياحة على مدى 3 أيام، وهو المرحلة الرابعة من بطولة الشرق الأوسط، واحتل عبدالله الرواحي (سلطنة عُمان) وملاحه عطا الحمود (الأردن) على «سكودا فابيا ار5 رالي 2» المركز الثاني، فيما حل اللبناني باسل بوحمدان وملاحه فراس الياس على «سكودا فابيا رالي 2» بالمركز الثالث.



ومع انسحاب السائق القطري ناصر العطية وملاحه ماتيو بوميل من السباق بعد انحراف سيارتهما «فولسفاكن بولو جي تي آي رالي 2» عن المسار في المرحلة الخاصة الخامسة للسرعة السبت، بسط فغالي سيطرته على مجريات السباق وابتعد في الصدارة من دون أي منافسة تاركا الصراع على المركز الثاني بين سائقين اثنين وهما الرواحي وبوحمدان بعد انسحاب أليكس فغالي (ابن روجيه فغالي) من المنافسة في اليوم الأخير.



وأنهى فغالي السباق متقدما على وصيفه الرواحي بفارق 3 دقائق و46 ثانية وبفارق 4 دقائق و42 ثانية عن الثالث بوحمدان.



وهذا اللقب الـ 16 لفغالي في السباق، وبه عزز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز.