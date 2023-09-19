وقعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اتفاقية تعاون مع جمعية العون المباشر لمشروع توفير منحة التعليم الجامعي لـ 40 طالب علم في القرن الأفريقي.



وقالت ممثلة المفوضية لدى الكويت نسرين ربيعان لـ «كونا»، عقب حفل التوقيع، إن هذه الاتفاقية لبعثات التعليم العالي في جامعات جمعية العون المباشر في أفريقيا تهدف إلى تعليم لاجئي الصومال وكينيا وتنزانيا والمساهمة في تمكين الشباب وتحسين حياتهم الشخصية والمهنية للمشاركة في دفع العجلة الاقتصادية في سوق العمل في البلد المستضيف.



وأضافت ربيعان أن توقيع الاتفاقية يتزامن مع إصدار المفوضية تقريرها حول تعليم اللاجئين لعام 2023 الذي أظهر أنه مازال أكثر من 50% من أطفال اللاجئين غير ملتحقين بالمدارس، مبينة أن التقرير سلط الضوء على التحديات التي يواجهها الأطفال والشباب اللاجئون في مختلف دول العالم.



وذكرت أن 77% من أطفال اللاجئين حول العالم ملتحقون بالمدارس الابتدائية بينما التحق فقط 31% من أطفال اللاجئين بالمرحلة الثانوية، أي انه أقل من نصف الأطفال بالمرحلة الابتدائية، أما على مستوى التعليم الجامعي فإن 6%من الشبان والشابات اللاجئين تمكنوا من الالتحاق بالمرحلة الجامعية.



وأعربت عن شكرها لجمعية العون المباشر على هذه المنحة التي تمثل واقعا ملموسا على العمل التكافلي والشراكة المتينة بين قطاع المنظمات الأممية والجمعيات الخيرية الكويتية وبنية تحتية أسستها حكومة الكويت.



من جانبه، قال المدير العام لجمعية العون المباشر د.عبدالله السميط، في تصريح مماثل لـ«كونا»، إن هذه الشراكات ترسخ رؤية الجمعية في رفع مستوى التمكين في المجتمعات الأفريقية، إذ يعد التعليم أحد المسارات الرئيسية لتمكين الإنسان والذي بدوره يسهم بشكل مباشر في رفع مستوى الفرد اقتصاديا وصحيا في المجتمعات الفقيرة.



وأكد د.السميط أهمية دور شركاء جمعية العون المباشر ودعمهم غير المحدود في استمرار مسيرة التعليم من أجل حياة أفضل للإنسان في أفريقيا.