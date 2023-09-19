عبدالعزيز الفضلي



اعتمدت الدول العربية بالإجماع الكويتي ناصر أبل أمينا عاما للاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات، وذلك بعد نجاح الجهود الكويتية بنقل مقر الاتحاد الى الكويت بعد أكثر من 38 عاما.



وجاء اختيار أبل خلال المؤتمر الاستثنائي للاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات والذي تستضيفه الكويت حاليا على هامش فعاليات الملتقى الكشفي الشبابي الدولي.



ويعتبر أبل من الكفاءات الكويتية الكشفية المتميزة والتي لها باع طويل في الحركة الكشفية، حيث شغل عضوا في مجلس ادارة جمعية الكشافة الكويتية لدورتين متتاليتين اضافة الى تقلده للعديد من المناصب الكشفية على مستوى الوطن العربي.



كما شهد المؤتمر اختيار السعودي علي العلي أمينا عاما مساعدا للرواد في الاتحاد، والتونسية آسيا فتح الله أمينا مساعدا للرائدات في الاتحاد.