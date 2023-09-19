869.8 ألفاً من الهنود يستحوذون على 30.2% من وظائف السوق المحلي

المصريون يستحوذون على 16.8% من الوظائف بـ 483.4 ألف عامل وعاملة

الكويتيون يستحوذون على 15.5% من الوظائف بـ 447.06 ألف مواطن ومواطنة



علي إبراهيم



كشفت بيانات صادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء، اطلعت عليها «الأنباء»، عن أن 2.43 مليون وافد ووافدة يحملون جنسيات 174 دولة من مختلف أنحاء العالم يعملون في الكويت بنهاية يونيو 2023، إذ زادت أعدادهم، متضمنة العمالة المنزلية خلال أول 6 أشهر من 2023 بنحو 82.5 ألف عامل وعاملة قياسا إلى عددهم بنهاية ديسمبر 2022 البالغ 2.34 مليون عامل وعاملة.



وتفصيليا، ارتفع إجمالي العمالة في سوق العمل المحلي، متضمنا المواطنين والعمالة المنزلية خلال أول 6 أشهر من 2023 بنحو 86.8 ألف عامل وعاملة ليبلغ عددهم الإجمالي بنهاية يونيو الماضي نحو 2.877 مليون عامل وعاملة مقارنة بـ 2.79 مليون عامل وعاملة بنهاية ديسمبر 2022.



الهند



وأظهرت البيانات أن الهند جاءت في المرتبة الأولى لإجمالي عدد العمالة بالكويت، إذ استحوذت على 30.2% من العمالة بالسوق المحلي، وبلغ إجمالي عدد عمالتها نحو 869.82 ألف عامل وعاملة بنهاية يونيو 2023 بزيادة قدرها 35.14 ألف عامل وعاملة قياسا إلى عددهم بنهاية ديسمبر 2022 والبالغ 834.67 ألف عامل وعاملة.



مصر



وجاءت مصر في المرتبة الثانية لجهة أعلى عدد عمالة بالكويت إذ بلغ عدد جاليتها في سوق العمل 483.45 ألف عامل وعاملة بنهاية يونيو 2023 بتراجع قدره 808 مصريين قياسا إلى أعدادهم بنهاية ديسمبر 2022 إذ بلغت حينها 484.25 ألف عامل وعاملة.



الكويت



حلت الكويت في المرتبة الثالثة لجهة عدد العمالة في سوق العمل المحلي، إذ بلغت أعدادهم بنهاية يونيو 2023 نحو 447.06 ألف مواطن ومواطنة بزيادة 4417 مواطنا ومواطنة قياسا إلى أعدادهم بنهاية ديسمبر 2022 إذ بلغت حينها نحو 442.64 ألف مواطن ومواطنة.



الفلبين



جاءت الفلبين في المرتبة الرابعة لجهة أكبر أعداد العمالة في الكويت إذ بلغ عدد جاليتها في سوق العمل نحو 269.48 ألف وافد ووافدة بنهاية ديسمبر 2023 بزيادة 2568 فلبينيا وفلبينية قياسا إلى أعدادهم بنهاية ديسمبر 2022 إذ بلغت حينها نحو 266.91 ألف فلبينيا وفلبينية.



بنغلاديش



حلت بنغلاديش في المرتبة الخامسة لجهة أعلى عدد عمالة في الكويت بواقع 248.92 ألف عامل وعاملة بنهاية يونيو 2023 بزيادة بلغت 7597 عاملا وعاملة، قياسا إلى أعدادهم بنهاية ديسمبر 2022 إذ بلغت حينها 241.33 ألف عامل وعاملة.



من دون عمالة منزلية



وأظهرت أحدث بيانات سوق العمل أن إجمالي العمالة في الكويت من غير العمالة المنزلية ارتفعت بواقع 52 ألف عامل وعاملة من المواطنين والوافدين خلال أول 6 أشهر من 2023 إذ بلغت أعدادهم بنهاية يونيو 2023 نحو 2.088 مليون مقارنة بـ 2.036 مليون بنهاية ديسمبر 2022.



وبينما زادت أعداد العمالة بنحو 52 ألف عامل وعاملة بالنصف الأول من العام الحالي فإن حصة الكويتيين من تلك الزيادة بلغت 4417 مواطنا ومواطنة، إذ بلغت أعداد المواطنين في سوق العمل بنهاية يونيو الماضي 447.06 ألف مواطن ومواطنة، مقارنة بـ 442.64 ألفا بنهاية ديسمبر 2022، وبلغت حصة الزيادة في أعداد العمالة الوافدة بالكويت 47.53 ألف وافد ووافدة خلال أول 6 أشهر من 2023 إذ بلغت أعدادهم بنهاية يونيو 2023 نحو 1.64 مليون وافد ووافدة مقارنة بـ 1.594 مليون بنهاية ديسمبر 2022.



وحلت الجالية الهندية على رأس قائمة العمالة الموجودة بالكويت من دون العمالة المنزلية، إذ بلغت أعدادهم بنهاية يونيو 2023 نحو 518.96 ألف عامل وعاملة مقارنة بـ 497 ألف عامل وعاملة بنهاية ديسمبر 2022 بزيادة بلغت نحو 22 ألفا.



وجاء في المرتبة الثانية العمالة المصرية التي بلغت أعدادها بنهاية يونيو 2023 نحو 482.39 ألف عامل وعاملة مقارنة بـ 483.18 ألف عامل وعاملة بنهاية ديسمبر 2022.



وحلت الكويت في المرتبة الثالثة لجهة عدد العمالة في سوق العمل المحلي، إذ بلغت أعدادهم بنهاية يونيو 2023 نحو 447.06 ألف مواطن ومواطنة بزيادة 4417 مواطن ومواطنة قياسا إلى أعدادهم بنهاية ديسمبر 2022 إذ بلغت حينها نحو 442.64 ألف مواطن ومواطنة.



وجاء في المرتبة الرابعة بنغلاديش بنحو 167.27 ألف عامل وعاملة بالسوق المحلي بنهاية يونيو 2023 مقارنة بـ 161.92 ألفا بنهاية ديسمبر 2022.



وحلت في المرتبة الخامسة العمالة من الجنسية النيبالية بـ 71.6 ألف عامل وعاملة بعدما كانت في المرتبة الثامنة بنهاية ديسمبر 2022 لتحل محل الجالية الباكستانية التي كانت تحتل المرتبة الخامسة في نهاية ديسمبر 2022 بنحو 68.8 ألف عامل وعاملة، بينما بلغ عدد العمالة النيبالية نهاية ديسمبر 2022 نحو 62.93 ألف عامل وعاملة.



العمالة المنزلية



كشفت البيانات أن أعداد العمالة المنزلية في الكويت شهدت ارتفاعا بنحو 34.85 ألف عامل وعاملة خلال الـ 6 أشهر الأولى من 2023، إذ بلغت أعدادهم الإجمالية بنهاية يونيو 2023 نحو 788.15 ألف عامل وعاملة مقارنة بـ 753.29 ألف عامل وعاملة بنهاية ديسمبر 2022.



وأظهرت البيانات تصدر العمالة من الجالية الهندية قائمة أكبر عدد عمالة بالقطاع العائلي، إذ بلغت أعدادهم بنهاية يونيو 2023 نحو 350.85 ألف عامل وعاملة بزيادة 13.26 ألف عامل وعاملة خلال 6 أشهر قياسا إلى 337.59 ألف عامل وعاملة بنهاية ديسمبر 2022.



وجاء في المرتبة الثانية الجالية الفلبينية التي تشارك في القطاع العائلي بنحو 201.4 ألف عامل وعاملة بزيادة نحو 1403 عامل وعاملة خلال النصف الأول من 2023 قياسا إلى عددهم البالغ 200 ألفا بنهاية 2022.



وفي المرتبة الثالثة جاءت الجالية السريلانكية التي تستحوذ على 102.12 ألف عامل وعاملة من عمالة القطاع العائلي بزيادة 12.05 ألف عامل وعاملة قياسا إلى 90.07 ألفا من العمالة المنزلية السريلانكية بنهاية ديسمبر 2022.



وفي المرتبة الرابعة جاءت الجالية البنغلاديشية التي شهدت أعدادها زيادة طفيفة إذ بلغت 81.65 ألف عامل وعاملة بنهاية يونيو2023 مقارنة بـ 79.4 ألف عامل وعاملة بنهاية ديسمبر 2022.



1557 ديناراً متوسط رواتب المواطنين



ارتفع متوسط راتب المواطنين الكويتيين خلال أول 6 أشهر من 2023 ليصل إلى 1557 دينارا شهريا، مقارنة بمتوسط راتب بلغ 1493 دينارا بنهاية ديسمبر 2022.



وارتفع متوسط راتب المواطنين العاملين في القطاع الحكومي إلى 1598 دينارا شهريا بنهاية يونيو 2023 مقارنة بـ 1567 دينارا شهريا بنهاية ديسمبر 2022



وزاد متوسط راتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص، ليبلغ 1342دينار شهريا بنهاية يونيو 2023 مقارنة بـ 1110 دنانير شهريا بنهاية ديسمبر 2022.



343 ديناراً متوسط رواتب الوافدين



كشفت البيانات أن متوسط رواتب الوافدين ارتفع إلى 343 دينارا شهريا بنهاية يونيو 2023 قياسا إلى نحو 338 دينارا شهريا بنهاية ديسمبر 2022.



وزاد متوسط راتب الوافدين العاملين في القطاع الحكومي ليصل إلى 750 دينارا شهريا قياسا إلى نحو 744 دينارا بنهاية ديسمبر 2022.



وارتفع متوسط راتب الوافدين العاملين بالقطاع الخاص خلال أول 6 أشهر من العام الحالية ليصل إلى 323 دينارا شهريا قياسا بـ 318 دينارا شهريا متوسط راتبهم بنهاية ديسمبر 2022.