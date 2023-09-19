المجموعة تخطط لتوفير مستلزمات الإغاثة في حالات الطوارئ وخصومات على أجزاء المركبات التالفة



أعلنت مجموعة هيونداي موتور عن مساهمة قدرها 1.1 مليون دولار أميركي لمساعدة المغرب وليبيا في جهود الاغاثة والتعافي في أعقاب الزلازل والفيضانات الشديدة.



وتأتي التبرعات من الشركات الأربع التابعة لمجموعـــة هيونـــداي موتور «شركة هيونداي للسيارات»، وكيا وهيونداي للهندسة والإنشـــاءات وهيونداي للهندســـة، وسيتم توجيه هذه الأموال 500 ألف دولار أميركي للمغرب و600 ألف دولار أميركي لليبيا إلى الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (IFRC) من خلال الصليب الأحمر الكوري.



وبالإضافة إلى المساهمة المالية، ستقوم شركة هيونداي موتور الشرق الأوسط وأفريقيا، المقر الرئيسي بالتعاون مع موزعها المغربي، بتوفير وسائل النقل للمبادرات التي تقودها الحكومة لتوفير اللوازم المدرسية، وتوفير المعالجين النفسيين، والتبرع بالدم علاوة على ذلك يقدمون خصومات على أجزاء السيارة التالفة وعمليات فحص مجانية.



وبالتعاون مع موزعها المغربي، ستقوم شركة كيا الشرق الأوسط وأفريقيا بالتبرع بسيارات الإسعاف للحكومة المغربية وتقديم سيارات الدعم للمنظمات غير الحكومية المحلية.



وقام الموزعون الليبيون لشركة هيونداي موتور حتى الآن بدعم 30 شاحنة محملة بإمدادات الإغاثة، مثل المواد الغذائية والبطانيات، في حين أطلقت شركة هيونداي موتور في الشرق الأوسط وأفريقيا برنامجا خاصا لتقديم خصومات على قطع الغيار والفحص المجاني للمركبات المتضررة.



ويخطط الموزع الليبي لكيا أيضا لتوصيل الضروريات اليومية مثل الماء والغذاء والدواء إلى المناطق المتضررة وتنفيذ أنشطة الإغاثة بما في ذلك توفير الملاجئ المؤقتة، علاوة على ذلك، يخطط المقر الرئيسي لشركة كيا في الشرق الأوسط وأفريقيا لتقديم خدمات صيانة مجانية للمركبات في ليبيا.



هذا، وقد سبق أن قدمت مجموعة هيونداي موتور التبرعات المالية والعينية للعديد من الكوارث الدولية الكبرى السابقة، بما في ذلك الزلزال الذي ضرب تركيا في عام 2023، وإعصار إيان في الولايات المتحدة عام 2022 والزلزال المدمر والتسونامي في إندونيسيا 2018، والأمطار الغزيرة في بيرو وكولومبيا عام 2017.