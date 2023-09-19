منصور السلطان



‏وقّع قطاع الأمن العام ممثلا في شرطة البيئة مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لتأمين المحميات الطبيعية التابعة للأمانة العامة لنقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة، وذلك بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس والوكيل المساعد لشؤون قطاع الأمن العام والمرور والعمليات بالتكليف اللواء عبدالله الرجيب ومدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتكليف م.ناصر تقي وعدد من القيادات الأمنية وقيادات الهيئة. وأشار الفريق أنور البرجس إلى أهمية توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الداخلية والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في تأمين المحميات الطبيعية وتعزيز الدور الأمني في الحفاظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.