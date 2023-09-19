المجلس هنّأ خادم الحرمين وولي العهد السعودي والشعب السعودي بمناسبة الذكرى الـ 93 لليوم الوطني للمملكة معرباً عن تمنياته لها المزيد من التقدم والازدهار



عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي في قصر السيف برئاسة الشيخ طلال الخالد رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الداخلية، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري بما يلي:



أحيط مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بالوفد الرسمي المرافق لسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد خلال زيارته إلى مدينة هانغتشو في جمهورية الصين الشعبية الصديقة خلال الفترة من 20 إلى 24/9/2023، ويضم الوفد كلا من:



د. سعد البراك - نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار.



والشيخ سالم العبدالله وزير الخارجية.



ومحمد العيبان وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب.



ود. جاسم الاستاد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.



وفالح الرقبة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان.



إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في ديوان سمو ولي العهد ووزارة الخارجية، داعيا المولى عز وجل أن يحيط سمو ولي العهد والوفد المرافق له بكريم عنايته في الحل والترحال.



وبمناسبة الذكرى الـ93 لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة والذي سيصادف السبت 23 الجاري، يتقدم مجلس الوزراء بخالص التهنئة والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله ورعاهما، وإلى الشعب السعودي الشقيق بهذه المناسبة، معربا عن تمنياته للمملكة العربية السعودية الشقيقة المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.



وأحيط مجلس الوزراء علما بتسليم وزارة الخارجية يوم الأحد الماضي مذكرة احتجاج لسفير جمهورية العراق لدى الكويت المنهل الصافي تتضمن احتجاج الكويت على ما ذكر من ادعاءات تاريخية باطلة في حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق حول الاتفاقية المبرمة بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية العراق بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله والتي تم التصديق عليها من قبل البرلمان العراقي بموجب القانون رقم 42 لسنة 2013 ومن قبل مجلس الأمة الكويتي بموجب القانون الصادر رقم 4 لسنة 2013 والتي تم إيداعها لدى الأمم المتحدة.



واطلع بهذا الصدد على البيان الصادر بعد الاجتماع التنسيقي السنوي للمجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد أمس الاول على هامش أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث ناقش المجلس الوزاري التطورات الراهنة مع جمهورية العراق الشقيقة، داعيا العراق لاتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية لهذه التطورات والتي ترتب على حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق الصادر بتاريخ 4 سبتمبر 2023م وما تضمنه الحكم من حيثيات تاريخية غير دقيقة خارج السياق بشأن الاتفاقية المبرمة عام 2012 بين الكويت وجمهورية العراق المتعلقة بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله والتي تم التصديق عليها من قبل الجانب العراقي عام 2013 وتم إيداعها لدى الأمم المتحدة، وأكد المجلس الوزاري أن هذه التطورات لا تخدم العلاقات مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتخالف المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 833.



من جانب آخر، اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر يوم الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر المقبل ورفعه لسمو ولي العهد.



من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على إطلاق النسخة التجريبية لإدارة منصة (تواصل) وذلك اعتبارا من يوم الأحد 24 الجاري، وهي منصة تعنى باستقبال جميع مقترحات واستفسارات وشكاوى المواطنين، وبالإمكان استخدامها من خلال التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل).