الموافقة على تخصيص وإنشاء مركز صحي جديد في منطقة عبدالله المبارك

اعتماد مقترح تفعيل معايير قياس الأداء بمختلف مراحل منظومة العمل في البلدية

تخصيص 4 مواقع في كبد والعبدلي والوفرة والصليبية لإيواء الكلاب الضالة



بداح العنزي



أقرّ المجلس البلدي في جلسته الأولى بعد انتهاء عطلته الصيفية برئاسة عبدالله المحري مشروع الضوابط والقواعد الخاصة بتسمية المدن والضواحي والشوارع والمتضمن عدم إطلاق أسماء الأشخاص على المدن والضواحي إلا لمن تولى مسند الإمارة أو ولاية العهد، كما تقتصر تسمية الشوارع على أسماء حكام الكويت ومن تولى ولاية العهد والرموز الوطنية الذين لهم إسهامات وطنية مهمة والبارزين من العسكريين من لهم بطولات في ميادين الدفاع عن الوطن والشهداء.



واستخدم أعضاء المجلس المادة 25 مرتين لرفض اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية على قرارين: الأول يتعلق بتخصيص أرض في منطقة سلوى قطعة 3 لغرض تخديمي مكتب خدمة مواطن، وآخر بشأن طلب الهيئة العامة للصناعة تخصيص موقع الدركال في مدينتي «جنوب المطلاع» و«نواف الأحمد» السكنيتين.



ووافق المجلس على اقتراح نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري تخصيص وإنشاء مركز صحي ثان متكامل في منطقة عبدالله المبارك، كما أقر اقتراح رئيس المجلس عبدالله المحري إنشاء ممشى لأهالي منطقة القادسية، كما وافق على اقتراح تخصيص مساحات محدده وفق خطة متكامله لمصدات الرياح بالإضافة إلى الموافقة على اقتراح 7 أعضاء تخصيص 4 أراض في كبد والصليبية والوفرة والعبدلي، وفيما يلي تفاصيل الجلسة:



افتتح رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري الجلسة الساعة 10 صباحا، حيث اطلع على بند الرسائل الواردة واستخدم المادة 25 برفض اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات على قرار المجلس بشأن تخصيص قطعة أرض في منطقة سلوى قطعة 3 لغرض خدمي «مكتب خدمة المواطن وزارة الداخلية»، كما استخدم المجلس المادة 25 لرفض اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات بشأن طلب الهيئة العامة للصناعة تخصيص موقع الدركال الخاص بمدينتي جنوب المطلاع ونواف الأحمد السكنيتين.



واطلع المجلس على ردود الجهاز التنفيذي على أسئلة الأعضاء والتي تشمل الرد على سؤال العضو فهيد المويزري بشأن إزالة سوق الخيام بمنطقة الري، حيث أكد المويزري ان الحديث عن ان المشروع يتعارض مع المترو خاصة انهم إذا احتاجوا الموقع أشاروا لتعارضه مع المترو لذلك من الصعب إزالة القسائم دون وجود خطة لتوفير موقع بديل.



من جهتها، أوضحت نائب مدير عام البلدية لشؤون قطاع المشاريع م.ميساء بوشهري ان الإخلاء تم بناء على لجنة التقصي المشتركة من البلدية والإطفاء.



وعقّب مدير عام البلدية بالوكالة م.سعود الدبوس بأن جميع مكاتب الوكلاء مفتوحة لجميع المراجعين وبالنسبة للمواقع الأول المقترح للسوق فتم تخصيصه والآخر حتى الآن، أما بخصوص الموقع القديم فتم رفضه من قبل الجهات المعنية، كما إننا لا نسلب حق أحد.



وأبقى المجلس الرد على جدول الأعمال للجلسة المقبلة.



كما تم بحث الرد على سؤال العضو عبدالله العنزي بشأن الطريق من جسر سليل الجهراء الذي يربط الدائري السادس بمدينة المطلاع.



وشدد العضو عبدالله العنزي على ان جسر سليل الجهراء من الطرق المهمة لوجود أكثر من 28 ألف وحدة سكنية جديدة وهو طريق مهم ويشهد حركة مرورية خاصة في ظل قرب سكن المواطنين في مدينة المطلاع.



ووافق المجلس على إحالة الرد إلى لجنة محافظة الجهراء.



نادي الإطفاء



وبحث المجلس طلب تمديد صلاحية قرار المجلس البلدي الخاص بموقع نادي رجال الإطفاء في منطقة المسايل ضمن القطعة 7 بالمسيلة.



وبين العضو فهد العبدالجادر انه لابد ان تكون هذه المواقع مفيدة ويتم تخصيصها للمواطنين والمقيمين، كما اننا لا نقبل بأن تكون عندنا قرية تراثية أخرى، ولذلك لابد من الابتعاد عن المشاريع الفاشلة.



بدوره، قال العضو د.حسن كمال ان المواقع حساسة وهناك تقاعس كبير بهذا الخصوص من بعض الجهات.



وأيدت العضوة م.شريفة الشلفان ان تخصيص المدة الزمنية يتم لمعرفة جدية الجهاز التنفيذي في المتابعة.



وذكر العضو ناصر الجدعان ان المدة المحددة 6 سنوات كبيرة، حيث ستستغل كقاعة نظرا لوجود قرار بنسبة تجارية 3‎‎%.



ورفض المجلس طلب تمديد القرار الخاص بموقع نادي رجال الإطفاء في منطقة المسايل ضمن القطعة 7 والمقرر بـ 6 سنوات من تاريخ تسلم الموقع.



وأحال المجلس الاقتراح المقدم من الأعضاء م.عبداللطيف الدعي، م.شريفة الشلفان، م.منيرة الأمير، فهد العبدالجادر، بشأن تصميم الهوية البصرية للمجلس البلدي إلى مكتب المجلس.



ووافق المجلس على الاقتراح المقدم من العضو م.علياء الفارسي بشأن نظافة مدينة الكويت محافظة العاصمة.



كما تمت الموافقة على الاقتراح المقدم من العضو م.علياء الفارسي بشأن استبدال الأكياس السوداء الخاصة بالحاويات السكنية بأكياس صديقة للبيئة.



تسمية المدن والمناطق



وبحث المجلس مشروع الضوابط والقواعد الخاصة بتسمية المدن والضواحي والمناطق والشوارع والميادين.



من جانبها، أكدت عضو المجلس البلدي م.منيرة الأمير تأييدها لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 22 أغسطس 2022 بوقف إطلاق التسميات على الشوارع والطرقات والتوجه نحو ترقيمها أمر في غاية الأهمية لما فيه من تطلع للمستقبل نحو تسهيل عمليات الوصول للمناطق وحجم المرونة التي يتركها اعتماد الترقيم كآلية لتسمية الشوارع.



وقالت م.منيرة الأمير إن هذا الأمر اختصاص أصيل وصلاحية خاصة للمجلس البلدي استنادا إلى قانون 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت، ووفقا للمادة 21 بند 15 من القانون، فأسماء المدن والضواحي والمناطق في الكويت تحت مسؤوليات المجلس البلدي وضمن مهامه.



وأضافت: في السابق كانت تسمى المناطق بأسماء الأشخاص ورغم أهميتها كرمز مهم لنا جميعا إلا أنها تعيق عملية الترقيم الصحيحة وترتيب مرجعيات الترقيم بالشكل الذي يسهل معه الوصول إلى المناطق عبر التطبيقات المختلفة، فهناك مناطق جديدة استحدث، ونمط مهم يجب الانتباه إليه وهو استخدام الخرائط الإلكترونيــــة للوصول إليها، وعلى هذا أصبح التوجه نحو ترقيم الشوارع والطرق ضرورة كبيرة وملحة، وهذه الخطوة رغم أنها تبدو بسيطة من ناحية القرار إلا أن تبعاتها على العديد من التصرفات اليومية للمواطنين كبيرة وكثيرة وإيجابية.



وتابعت: أشيد بالقرار الوزاري المشار إليه وكذلك بحماس بعض الأعضاء بالمجلس نحو تفعيل هذا القرار.



من جانبه، استفسر العضو فهد العبدالجادر قائلا: هل يملك المجلس الحق في مناقشة الموضوع؟



وأوضح المستشار القانوني حسين العجمي ان من حق المجلس المناقشة وكذلك إقرار الموضوع نظرا لاختصاصه بهذا الأمر.



وأوضح العضو د.حسن كمال أن بعض عمليات التسميات كانت فوضى في ظل الضغط الشعبي، لذلك نجد البنود المطاطية ما زالت موجودة في الضوابط.



وعقّب العضو فهد العبدالجادر بأن الضوابط شكلية والأسماء تخضع لموافقة المجلس البلدي.



ووافق المجلس على الضوابط والقواعد الخاصة بتسمية المدن والضواحي والشوارع.



توصيات اللجان



وانتقل المجلس الى مناقشة توصيات اللجان، حيث وافق المجلس على الاقتراح المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري، بشأن تخصيص وإنشاء مركز صحي ثان متكامل في منطقة عبدالله المبارك.



ووافق المجلس على طلب وزارة الأوقاف توسعة حدود مسجد مطيران وسمي السويط ضمن منطقة العارضية الحرفية بالقطعة 3.



ووافق المجلس على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري الخاص بتوسعة موقع خزان تجميع مياه الأمطار تحت سطح الأرض ضمن القطعة 8 في منطقة الأندلس ومساري ربط لتصريف مياه الأمطار.



كما وافق على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة توسعة الموقع المخصص لها بالمركز الإداري التجاري بمنطقة الفروانية لإنشاء مبنى خدمة المواطن يشمل كافة الإدارات.



ووافق على الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري بشأن إنشاء ممشى لأهالي منطقة القادسية شريطة ألا تقل المسافة بين الممشى والمنازل المجاورة عن 20م، وطلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص مسار كيبلات أرضية بمنطقة الدوحة لتغذية محطات التحويل الرئيسية الخاصة بخدمة مشروع المدينة الترفيهية، وطلب تخصيص موقع محطة تحويل ثانوية بمنطقة القادسية قطعة 4.



مصدات الرياح



واعتمد المجلس طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تعديل حرم الطريق ضمن العقد هـ ط 200 بين طريق الدائري الثاني وشارع القاهرة، ووافق على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع محطة تحويل ثانوية بضاحية عبدالله السالم قطعة 1، كما أقر المجلس الاقتراح المقدم من الأعضاء م.علياء الفارسي، م.منيرة الأمير، م.شريفة الشلفان، بشأن تخصيص مساحات محددة وفق خطة متكاملة لمصدات الرياح في الكويت.



ووافق المجلس على الاقتراح المقدم من العضو م.منيرة الأمير بشأن تفعيل معايير قياس أداء منظومة العمل في البلدية، كما بحث الاقتراح المقدم من الأعضاء، م.فرح الرومي، م.علياء الفارسي، م.منيرة الأمير، م.شريفة الشلفان، م.عبداللطيف الدعي، فهد العبدالجادر وم.إسماعیل بهبهاني، بشأن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة داخل المناطق السكنية.



وأكد العضو فهد العبدالجادر أهمية تخصيص الأرض لإيواء الكلاب، وتخصيص عدد من الأراضي في كبد والوفرة والعبدلي والصليبية.