بارك نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري لأهالي منطقة عبدالله المبارك موافقة المجلس البلدي على الاقتراح الذي تقدم به لإنشاء مركز صحي متكامل التخصصات في منطقة عبدالله المبارك.



وقال المطيري: تأكيدا على أهمية توفير الرعاية الصحية بجميع التخصصات في المناطق السكنية، سيقام المركز على مساحة 6000 متر مربع مع مواقف للسيارات بمساحة 2275 مترا مربعا.



وعبر عن شكره لرئيس وأعضاء المجلس البلدي والجهاز التنفيذي للبلدية على التعاون لتحقيق مطالب المواطنين المستحقة، متمنيا من وزارة الصحة سرعة تنفيذ وإنجاز المركز الذي سيخدم نحو اكثر من 60 ألف نسمة.