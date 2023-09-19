انطلقت مساء أمس الأول منافسات بطولة الدوري الكويتي الوطني لهوكي الجليد للرجال موسم (2023-2024) بمشاركة 5 فرق والتي تمتد لـ 15 جولة وينظمها نادي الألعاب الشتوية الكويتي، حيث أسفرت أولى مباريات البطولة عن فوز فريق «موسادز» على نظيره «كاميلز» بنتيجة 7-2.



وتتواصل منافسات البطولة التي تشهد أيضا مشاركة أندية «ستارز» و«فالكون» و«ووريرز» على مدى الأيام المقبلة على أن يتوج باللقب صاحب أعلى رصيد من النقاط.



وفي هذا الصدد، قال نائب رئيس نادي الألعاب الشتوية خالد المطيري على هامش انطلاق المنافسات إن هذه البطولة تعد تدشينا للموسم الرياضي للنادي والذي يتضمن إقامة بطولات رياضية أخرى لكل الألعاب التي يشرف عليها النادي لفئتي الرجال والسيدات بمختلف الفئات السنية. وأضاف أن النادي سينظم غدا الأربعاء للمرة الأولى في تاريخ مسابقات هوكي الجليد الكويتية بطولتي السوبر للعبة للرجال والسيدات والتي تجمع أصحاب المركزين الأول والثاني في بطولة الدوري للموسم الماضي، اذ يلتقي فريقي «ووريرز» و«ستارز» لفئة الرجال و«وبلو ويفز» و«وايلد كاتس» ضمن منافسات السيدات.



وأوضح أن البطولات المحلية تكتسب أهمية بالغة كونها تحدد اختيار لاعبي المنتخبات الكويتية للمشاركة في الاستحقاقات الخارجية المقبلة، مشيرا إلى أن جميع هذه المنافسات تقام وفق نظم وقوانين الاتحاد الدولي للعبة ويدير مبارياتها حكام وحكمات كويتيون معتمدون.