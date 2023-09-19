أظهرت بيانات نشرتها الحكومة اليابانية أن 10% من اليابانيين تزيد أعمارهم على 80 عاما، وهي نسبة تسجل للمرة الأولى في هذا البلد الذي يكافح لمواجهة شيخوخة سكانه.



ونشرت الحكومة هذه الأرقام بالتزامن مع عطلة رسمية مخصصة لـ«كبار السن» (من تزيد أعمارهم على 65 عاما). وأظهرت البيانات كذلك أن 29.1% من اليابانيين تتخطى أعمارهم الـ65 عاما، في زيادة عن العام الفائت (29%). وأوضحت البيانات أن «اليابان تسجل أعلى نسبة من كبار السن في العالم»، مشيرة إلى بلدين آخرين لديهما نسبة مرتفعة من كبار السن أيضا، هما إيطاليا (24.5%) وفنلندا (23.6%).



ومن بين اليابانيين البالغ عددهم 124 مليون نسمة، 12.59 مليون شخص تتخطى أعمارهم 80 سنة (10.1%) و20 مليونا تزيد أعمارهم على 75 عاما (16.1%).



ومن النتائج المترتبة على هذا الوضع هو أن الأشخاص يعملون رغم كبر سنهم، إذ يمارس العمل أكثر من 9 ملايين من كبار السن اليابانيين، أي ما يعادل 13.6% من السكان النشطين.



وهذا الرقم يعني أن 25% من كبار السن في الأرخبيل يعملون.



ويتوقع في العام 2040 أن تصبح نسبة كبار السن 34.8% في اليابان.