د.فهد المراد: الخطوات تدرس بعناية ودقة للحفاظ على حقوق طرفي العمل

العمل على رفع تصور بإنشاء ملف خاص بكل عامل للعودة إليه في حالات النزاع



بشرى شعبان



استضافت الهيئة العامة للقوى العاملة مجموعة من ممثلي سفارات عدد من الدول في الكويت لإطلاعهم على الإجراءات التي تقدم لحماية العمالة بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة بمركز إيواء العمالة الوافدة.



وعلى هامش الفعالية كشف نائب المدير العام لقطاع حماية العمالة في الهيئة بالتكليف د.فهد المراد أن الهيئة بصدد تنفيذ خطوات تحويل العمالة مباشرة في حال إخلال صاحب العمل بأحد التزاماته في العقد أو قانون العمل دون الحاجة لموافقته، بالعودة إلى اختصاصات الهيئة حيث يجري دراستها بعناية ودقة للحفاظ على حقوق الطرفين.



وأكد المراد في تصريح صحافي أن الهدف من اللقاء هو التواصل واطلاع ممثلي السفارات وتلقي الملاحظات والعمل على تسهيل الإجراءات وتحسينها لما يسهم في التسهيل على العمالة الوافدة.



وأوضح أن هناك إمكانية للحصول على مواعيد بشأن شكاوى العمالة وأصحاب العمل من خلال المنصة الإلكترونية واختيار المواعيد الأنسب لهم أو في وحدة علاقات العمل في المحافظة المسجل فيها ملف الشركة.



وكشف عن قيام الهيئة بتحسين الإجراءات بشأن استقبال الشكاوى والبت فيها ومعالجة المشكلات، لاسيما المتعلقة بالتأخر في تحديد مواعيد النظر بالشكاوى عبر الأنظمة الآلية للقضاء على الانتظار والسرعة بالنظر في الشكاوى وقد حققنا إنجازا في هذا المجال، معلنا عن العمل لرفع تصور بشأن إنشاء ملف خاص بالعامل ويضم معلوماته وعلاقته مع صاحب العمل، وتقديم الإجازات بأنواعها وإخطار صاحب العمل بانتهاء العقد.



وأوضح المراد أن الهدف من هذا الملف هو العودة إليه حال حدوث أي خلاف بين الطرفين، وسحب البيانات منه لرفع مذكرات قانونية في حال الشكاوى المرتبطة بالنزاعات المالية، مضيفا ان هذه الخطوة تسهل على إدارة علاقات العمل النظر في بيانات العامل حال تقدمه بشكوى التحويل.



وأكد المراد إجراء دراسة تنظر في بعض قرارات الهيئة والعمل على تعديلها وتحسينها، كما يجري جمع ملاحظات حول مواد قانون العمل، مشددا على وجود تنسيق بين جهات الدولة ممثلة في وزارة الخارجية والداخلية والقوى العاملة بشأن ملاحظات عمالية ترد من ممثلي بعض السفارات وترتبط بحقوق عمالتهم، حيث يجري التنسيق المستمر لإنهائها ومنح الحقوق العمالية.



وذكر أن العمل جار لتوفير موقع خاص لمركز إيواء الرجال والخروج بلائحة تنفيذية تخص المركز، مشيرا إلى أن العمل جار بالتنسيق مع وزارة الخارجية لإتمام اتفاقيات عمالية مع بعض البلدان في شأن العمالة المنزلية.



هذا وقام كل من ممثلي الإدارات المعنية في حماية العمل بالهيئة باستعراض الإجراءات التي تقدمها لحماية حقوق العمالة وأصحاب العمل.



وجاء عرض البرنامج التثقيفي برعاية وحضور مدير عام الهيئة بالتكليف مرزوق العتيبي وبحضور البعثات الديبلوماسية لدى الكويت (منظمة الدولية للهجرة - منظمة العمل الدولية - الولايات المتحدة الأميركية - الاتحاد الأوربي - المملكة المتحدة البريطانية - الفلبين - الهند - بنغلاديش - سريلانكا - نيبال - فيتنام - إثيوبيا - كينيا - أرتيريا - مالي - بروندي - بنين - أوغندا - غينيا). وقد تم شرح بعض أعمال وجهود الهيئة العامة للقوى العاملة المرتبطة في حماية العمالة في الكويت، من خلال استعراض آليات العمل التنفيذية المتبعة من قبل الهيئة ووزارة الداخلية التي وضعت من اجل حماية العمالة في القطاع الأهلي.