القاهرة - ناهد إمام



أكد د.جمال حسن عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية السابق، اهتمام الدولة الكبير بتطوير صناعة السياحة على جميع المستويات، بما يساعد على مواصلة نمو حركة السياحة الوافدة لمصر، ويعزز من سعي الدولة للوصول بعدد السائحين إلى 30 مليون سائح سنويا بحلول عام 2028.



وقال جمال، في لقاء مع «الأنباء»، إن افتتاح المتحف الكبير بداية العام الجديد يأتي في إطار خطة التطوير المنشودة، ويحقق رفعة لاسم مصر على خريطة السياحة العالمية، لتصبح عاصمة السياحة الثقافية والتاريخية حيث يقام على أكبر مساحة في المتاحف على مستوى العالم ما يجعله أكبر متحف اثري في العالم، ليستوعب حوالي 5 ملايين زائر سنويا.



وأشار حسن إلى أن المتحف يمثل فرصة لإقامة العديد من المشروعات الاستثمارية وجذب استثمارات المصرييـــن بالخارج، في مختلـــــف القطاعات الخدمية المحيطة بالمتحف، ومنها المنطقة الترفيهية من مطاعم عالمية ومراكز تسوق وقاعات للمؤتمرات.



وأوضح د.جمال حسن أن نجاح تلك المشروعات كبير جدا خاصة مع الحجم الكبير المتوقع من السياح والإقبال من الدول المصدرة للسياحة، وفي ظل قرب مطار سفنكس من المتحف الكبير.



وأضاف جمال: «إن النمو السياحي المتوقع خلال السنوات المقبلة يتطلب مضاعفة الغرف الفندقية من حوالي 200 ألف غرفة حاليا إلى 400 ألف غرفة، ما يعني المزيد من الاستثمارات في المشروعات الفندقية».



وأشار إلى وجود العديد من الفرص الجاذبة للسياحة في مصر ومنها رحلة العائلة المقدسة، ومشروع عاصمة الشمس في طريق الواحات، ومدينة العلمين الجديدة التي تنافس المقاصد السياحية العالمية، وغيرها من أنواع السياحة المختلفة وغير التقليدية الجاذبة للسائحين من جميع دول العالم.