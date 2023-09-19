القاهرة - خلود أبوالمجد

عقد مهرجان الجونة السينمائي مؤتمرا صحافيا كشف خلاله عن تفاصيل دورته السادسة، والتي تأتي بعد دورة توقف فيها المهرجان، وكانت فرصة لالتقاط الأنفاس والتفكير والاستعداد لوقت العودة بطابع جديد وخاص وشديد التميز.

وأعلن في المؤتمر الذي عقد تحت إشراف وزارتي الثقافة، والسياحة والآثار في مصر، بحضور مؤسسي المهرجان وإدارته ورعاته وعدد من خبراء صناعة السينما، تفاصيل الدورة الجديدة التي ستقام في الفترة ما بين 13 و20 أكتوبر المقبل في مدينة الجونة.

حضر المؤتمر كل من: نجيب ساويرس (مؤسس المهرجان)، سميح ساويرس (مؤسس الجونة)، المدير التنفيذي والمؤسس المشارك للمهرجان عمرو منسي، مدير المهرجان انتشال التميمي، المدير الفني للمهرجان ماريان خوري، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية عمر الحمامصي، الفنانة يسرا (عضو اللجنة الاستشارية العليا للمهرجان)، إضافة إلى الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة محمد عامر، والمنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر إلينا بانوفا.

وبهذه المناسبة، قال سميح ساويرس: «أنا سعيد جدا بعودة مهرجان الجونة السينمائي لدورته السادسة، وسنحرص على استمراره، فالمهرجان كان قد اتخذ مكانة مهمة بالمنطقة كمنصة للفن والثقافة، وغني عن البيان أن رسالة الفن وقوته الناعمة شيء يجب أن يستكمل المهرجان دوره في دعمه»، مشيدا بدور المهرجان في الإضافة التي أعطاها لمدينة الجونة، كوجهة ثقافية، بالإضافة إلى مكانتها السياحية الفريدة في المنطقة.

بدوره قال نجيب ساويرس، إن يقينه المبدئي بأهمية تأسيس مهرجان سينمائي بالمواصفات العالمية في مصر، أثبت صدقه الآن مع حلول الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي، ورسوخ المكانة التي وصل إليها، والدور الثقافي المهم الذي أداه في الحياة الثقافية في مصر وترسيخ مكانتها في الوطن العربي.

وفي كلمته خلال المؤتمر، قال نجيب ساويرس: الدورة الأولى للمهرجان، نجحت بالنوايا الحسنة، ومؤسسيه الفنانة بشرى وعمرو منسي، وأيضا مدينة الجونة، التي تتميز بجمالها وطبيعتها الخلابة، مما منح المهرجان شهرة على نطاق أوسع، وأنا عاشق للسينما وأشاهد فيها ما لا يقل عن ثلاثة أو أربعة أفلام في اليوم، وأتمنى أن تظل السينما صناعة للفرح لأن هذا التوقيت يحتاج لذلك.

من ناحيته، وجه عمرو منسي الشكر إلى وسائل الإعلام الشريك الأساسي لنجاح المهرجان منذ دورته الأولى، والذي كان سببا في التحضير لدورة سادسة بروح الدورة الأولى، مؤكدا أنه يريد أن يكون مهرجان الجونة وجهة سياحية للعالم، وقال: قررنا هذا العام، تسهيل العمل على تغطية الفعاليات المقامة على هامش المهرجان، وتقديم «ملتقى الجونة» والذي سيكون جزء منه خاصا بالفعاليات اليومية والسجادة الحمراء، بالإضافة إلى نقل فعاليات «منصة الجونة» لنفس المكان، لكي تكون هناك تغطية متوازنة لجميع الفعاليات المقامة.

وحول سوق مهرجان الجونة المقام للمرة الأولى هذا العام، قال منسي: الفكرة جاءت بعد نجاح خمس سنوات لمنصة الجونة، حيث وجدنا أن فكرة السوق جديدة وتستهدف تقديم مزيد من الدعم لصناعة السينما، موجها الشكر إلى مؤسس المهرجان، نجيب ساويرس، ومؤسس الجونة، سميح ساويرس لدعمهما لاستمرار المهرجان منذ بداية تأسيسه وإصرارهما على إقامته وعودته لأهميته للصناعة في مصر.

بدوره قال انتشال التميمي: بالرغم من توقف الدورة الماضية للمهرجان، إلا أنها كشفت عن الفراغ الذي تركه المهرجان، وأكدت أهميته الكبيرة بالمنطقة، المهرجان تأسس بشكل صحيح وعلى مبدأ فكري واضح، من خلال لجنة استشارية عليا، دفعت بدورته الأولى، على رأسها النجمة يسرا، والفنانة هند صبري، والمخرج يسري نصر الله، وطارق بن عمار، هيام عباس، وفورست ويتكر، وعبدالرحمن سيساكو، وعتيق رحيمي، ومارجريت فون تروتا.

وكشف التميمي خلال كلمته عن اسم رئيسة لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، وهي المخرجة البوسنية ياسميلا زبانيتش، ونوه إلى برنامج الاحتفاء بالسينما السودانية، مؤكدا أن مهرجان الجونة تبنى سابقا عرض الكثير من أفضل إنتاجات السينما السودانية في تاريخها، وكان أبرزها فيلم «ستموت في العشرين»، وهذه السنة سيتم عرض فيلم «وداعا جوليا»، مضيفا: أننا في حاجة للاطلاع على أفضل الإنتاجات السينمائية في المنطقة العربية والدولية، ووجه الشكر لوجود ماريان خوري كمديرة فنية للمهرجان في دورته السادسة، مؤكدا أنها إضافة مهمة جدا تأتي في إطار خطة استراتيجية المهرجان، وكذلك الناقد أندرو محسن كمبرمج لأفلام الدورة الحالية، مشيرا إلى وجود الكثير من الأفلام المميزة هذا العام.

من جانبها، أعربت المديرة الفنية لمهرجان الجونة السينمائي، ماريان خوري عن سعادتها بالانضمام إلى فريق عمل دؤوب على رأسه انتشال التميمي، مدير المهرجان، والثقة التي منحتها إياها إدارة المهرجان، وقالت: إن مهرجان الجونة يعود بعد توقف عام شهد الكثير من التحديات في مجال صناعة السينما، بالإضافة إلى المنافسة مع العديد من المهرجانات الأخرى التي ظهرت في المنطقة، وهو ما وضعته إدارة المهرجان في اعتبارها لتكون عودته هذا العام أقوى مما كانت عليه.

وأعربت النجمة يسرا، عن سعادتها بالدورة السادسة والتي تمنت أن تكون أفضل من الدورة الأولى، وأكدت أن غياب المهرجان كان مؤثرا لدى جميع صناع السينما، كاشفة عن مفاجأة جديدة بحفل الافتتاح، حيث سيتم عرض فيلم قصير للمخرج عمرو سلامة وهو أمر لم يحدث من قبل.

وأضافت يسرا: السينما صناعة مهمة، وهي عقل وثقافة وضمير الأمة، وأتمنى من الإعلام الاهتمام بالورش والأفلام، خصوصا مع وجود ماريان خوري كمديرة فنية للمهرجان، والتي خرجت من عائلة المخرج الكبير يوسف شاهين، وقدمت أعمالا رائعة ومميز، حيث إن وجودها أحدث فارقا هاما في هذه الدورة، ووجهت الشكر لمدير المهرجان انتشال التميمي على مجهوده الدائم بالمهرجان، كما شكرت مؤسس المهرجان نجيب ساويرس، ومؤسس الجونة سميح ساويرس، حيث إنهما العمود الفقري للمهرجان، مؤكدة أن حبهما للفن والسينما وتقديرهما لقيمة الفن يجعل هناك روحا جيدة بالعمل.

وعلقت يسرا على تكريم المخرج مروان حامد بجائزة «الانجاز الابداعي»، لافتة إلى قبوله باستحسان كبير من الجميع، مؤكدة استحقاقه هذا التكريم.

وخلال المؤتمر، أفصح عن تفاصيل الدورة الحالية والتي تضمنت الإعلان عن الجزء الأكبر من قائمة الأفلام المشاركة وفعاليات المهرجان وخبراء ونجوم صناعة السينما المشاركين، إضافة إلى المحترفين.

ويتضمن برنامج هذا العام 15 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة و12 فيلما في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة و21 فيلما في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى العروض الخاصة، وأفلام قسم الاختيار الرسمي - خارج المسابقة.

وسلط المؤتمر الصحافي أيضا، الضوء على بعض من فعاليات «منطلق الجونة السينمائي» و«جسر الجونة السينمائي»، و«منصة الجونة السينمائي»، ذراع الصناعة الخاصة بالمهرجان، وتضمن ذلك الإعلان عن بعض من الحلقات النقاشية وورش العمل ومحاضرات خبراء الصناعة.