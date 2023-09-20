دمشق - هدى العبود



أعلن المخرج جود سعيد حصول فيلمه «رحلة يوسف» على الجائزة الذهبية بمهرجان تارانتو السينمائي الدولي في إيطاليا بنسخته الثامنة والذي أنهى فعالياته مساء أمس الأول.



الفيلم افتتح مشاركاته في مهرجان القاهرة، وحاز جائزة السيناريو بمهرجان كازابلانكا للفيلم العربي، وشارك أيضا في مهرجان روتردام للفيلم العربي الذي عقد بداية هذا الشهر، وسيكون حاضرا الشهر المقبل في مهرجان بروكسل للفيلم العربي، وبرشلونة، والفاميك بفرنسا، وهو من بطولة الفنان القدير أيمن زيدان، إنتاج المؤسسة العامة للسينما، سيناريو جود سعيد ووسام كنعان، وقام بالأدوار الرئيسية: ربا الحلبي، سامر عمران، سيرينا محمد، وائل زيدان، وائل أبو شعر، جواد السعيد، أحمد الدرويش، حيان بدور.



ونشر النجم أيمن زيدان الخبر عبر صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق: «بغض النظر عن الجوائز وقيمتها المعنوية، لكن من المؤكد أن السينما في سورية باتت ضرورة لحمل صوتنا خارج الحدود، إنها السفير الأمثل لكل حكايانا، الحفاوة التي قوبل بها فيلم «رحلة يوسف» خلال مشاركاته في عدد من المهرجانات الدولية (وطبعا غيره العديد من الأفلام) يجعلني أصرخ بملء الصوت (افسحوا الطريق للسينما فهي السفير والذاكرة)، مبارك صديقي جود، ومبارك الاحتفاء بشغفك الذي لا ينضب».



ورد عليه مخرج الفيلم جود سعيد: «من دونك لما كان لـ «رحلة يوسف» أن تبصر النور، شريك السينما الأكبر، أنت شريك الروح ووالد أيامي الجميلة».