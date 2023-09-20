قال سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الكويت د.مطر النيادي ان رحلة رائد الفضاء الاماراتي سلطان النيادي الطويلة في محطة الفضاء الدولية تعد إنجازا وانطلاقة جديدة للدولة في مسيرة التطور العلمي ونموذجا ملهما للشباب العربي.



وأكد السفير النيادي لـ «كونا» أن هذا النجاح تكلل باستقبال رئيس دولة الامارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لسلطان النيادي.



واعتبر أن «هذا الاستقبال الكبير كان أبلغ رسالة تؤكد حرص قيادة دولة الامارات الرشيدة على دعم برنامجها للفضاء» مشددا على ان بلاده حريصة على الاستثمار في الفضاء والإنسان وتمكين شباب الوطن وتأهيلهم في هذا المجال.



وهنأ الشعب الاماراتي ورائد الفضاء النيادي الذي عاد بعد رحله استمرت 6 اشهر في محطة الفضاء الدولية «حيث يعد أول رائد فضاء عربي يقضي مثل تلك المدة ويتمكن من السير في الفضاء خارج المحطة» قائلا «لا شك ان هذا الانجاز يعد نموذجا ناجحا مشرفا وملهما للشباب العربي».



ولفت الى ان مثل هذا النجاحات ما كانت لتتحقق «لولا فضل الله سبحانه وتعالى ثم دعم قيادة دولة الامارات لبرنامج الفضاء الاماراتي وجهود الرجال المخلصين الذين عملوا ليل نهار لإنجاح هذه المهمة».